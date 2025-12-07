Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Carla Sacnité Peña Sánchez fue hallada sin vida en el departamento de Fernando Llanos a mediados de diciembre de 2019 | Redes Sociales / FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una recompensa de 500 mil pesos para cualquier persona que aporte información veraz y útil que permita localizar y detener a Fernando Llanos Gutiérrez, exdirector de seguridad de área en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), acusado del posible feminicidio de Carla Sacnité Peña Sánchez, ocurrido en diciembre de 2019.

La institución de procuración de justicia capitalina recordó que la denuncia puede hacerse de manera segura y completamente confidencial. Así mismo, se señala que la orden de aprehensión contra el exfuncionario federal continúa vigente.

Un caso de feminicidio con seis años sin justicia

Carla Sacnité Peña Sánchez, colaboradora de la Agencia Federal de Aviación Civil, fue encontrada sin vida el 14 de diciembre de 2019 en el departamento de Llanos Gutiérrez, ubicado en la colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón. La familia dejó de tener contacto con ella desde el día 12, pero su ausencia en el trabajo alertó sobre su desaparición.

Los primeros informes médicos establecieron que la causa de muerte habría sido asfixia con un estimado entre la noche del 13 y las primeras horas del 14 de diciembre de dicho año. Los elementos policiacos que respondieron al llamado observaron signos de violencia física y la presencia de indicios compatibles con agresión sexual.

La suma de 500 mil pesos para capturar a Fernando Llanos se encuentra activa desde diciembre de 2024 | FGJCDMX

Por respeto a la víctima, los detalles específicos no se incluyen; sin embargo, las autoridades reiteraron que la evidencia permitió reclasificar el caso como feminicidio. Tan pronto, la SCT, en un comunicado publicado tras el crimen, lamentó el fallecimiento de la funcionaria, al tiempo que ofreció condolencias a la familia y expresó su indignación por los hechos.

La polémica salida del principal sospechoso y su paradero aún desconocido

De acuerdo con la información de la fiscalía de la ciudad, Fernando Llanos sí acudió inicialmente ante el Ministerio Público en calidad de testigo. Esto luego de decir que había encontrado el cuerpo de su pareja y pedir auxilio por teléfono. Sin embargo no fue detenido, pese a que existían elementos que, según la familia y especialistas consultados por medios, ameritaban su aseguramiento preventivo. Al contrario, se le permitió retirarse y, desde entonces, permanece prófugo.

Esta actuación generó cuestionamientos sobre posibles omisiones ministeriales. Colectivos feministas y organizaciones dedicadas al combate de la violencia de género han señalado que la falta de acción en las primeras horas del caso facilitó la evasión del señalado.

El expediente de la fiscalía capitalina detalla que Llanos Gutiérrez sí se presentó en calidad de testigo en 2019 para comparecer ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su entonces pareja | Cuartoscuro

La recompensa: un intento por reactivar el caso y dar claridad a la muerte de Carla Peña

La FGJ-CDMX recordó que la oferta de recompensa permanece vigente desde agosto de 2024 mediante un acuerdo del Comité para el Otorgamiento de Recompensas. Su actualización en diciembre de 2025 responde al objetivo de intensificar la búsqueda y atender las exigencias de justicia de los familiares de Carla Sacnité.

La ficha pública incluye la fotografía del sospechoso, datos generales y los números habilitados para canalizar cualquier reporte. La autoridad subrayó que toda información será tratada con confidencialidad absoluta.

¿Quién es Fernando Llanos Gutiérrez?

Llanos es un exfuncionario con trayectoria dentro de la administración pública federal. Fuentes oficiales señalan que formó parte de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Posteriormente, ocupó un cargo directivo en seguridad dentro de la SCT, lo que le otorgaba conocimiento operativo y experiencia en protocolos de protección.

La familia de Carla Peña sigue en espera de que las autoridades brinden claridad y justicia al caso de la joven asesinada desde hace casi seis años | Archivo Infobae México

Al momento de los hechos, tenía aproximadamente 39 años de edad. La carpeta relacionada con su caso es la CIFAO/AO-4/UI-1S/D/25307/12-2019; no obstante, la FGJCDMX mantiene activa la búsqueda con alertas nacionales y mecanismos de colaboración con otras entidades federativas e instancias internacionales, ante la posibilidad de que Llanos haya salido del país.