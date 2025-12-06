¿Qué reliquias hay en la Basílica de Guadalupe y dónde se ubican?

Un grupo de feligreses fue estafado por dos personas, quienes les prometieron desde Sonora llevarlos a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Con la proximidad del 12 de diciembre, día en que millones de fieles acuden a la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen del Tepeyac, muchos peregrinos buscan no solo rendir homenaje sino también conocer los objetos y reliquias que se resguardan en el recinto.

Es por ello que a continuación te contamos cuáles son las reliquias presentes y la historia de los personajes que marcaron huella en la fe católica y ahora acompañan la devoción guadalupana.

¿Cuáles son las reliquias en la Básilica de Guadalupe?

San José Sánchez del Río

San Carlo Acutis

¿Quién fue San José Sánchez del Río?

La Basílica de Guadalupe custodia una reliquia de San José Sánchez del Río, conocido como el “niño mártir” o “San Joselito”.

Originario de Sahuayo, Michoacán, fue asesinado a los 14 años durante la Guerra Cristera, un conflicto religioso que sacudió México en la década de 1920.

El adolescente permaneció firme en su fe y rechazó renegar de Jesucristo, lo que le condujo a su muerte en 1928. Según Desde la Fe, su reliquia atrae a numerosos jóvenes, quienes buscan en él un modelo de valor y entrega.

El joven fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 y canonizado por el Papa Francisco del 16 de octubre de 2016.

La presencia de su reliquia en la Basílica ha motivado a familias como la de Carlo Acutis a establecer lazos espirituales y donar objetos de valor religioso al santuario.

¿Quién es San Carlo Acutis?

El llamado “santo millennial”, San Carlo Acutis, ocupa un lugar especial en la Basílica de Guadalupe desde el 8 de diciembre de 2024, cuando sus padres donaron dos elementos de gran significado: un mechón de su cabello y una playera deportiva.

El Sol de México informó que el joven era un apasionado de la informática y ayudó en la página Academia Pontificia Cultorum Martyrum.

ARCHIVO - Una imagen de Carlo Acutis, un muchacho italiano que murió de leucemia en 2016 a los 15 años, durante su ceremonia de beatificación oficiada por el cardenal Agostino Vallini, al centro, en la Basílica de San Francisco, en Asís, Italia, el 10 de octubre de 2020. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo)

En 2006 fue diagnosticado con leucemia y murió a los 15 años.

La canonización de Carlo Acutis se celebró el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV en Roma.

Su presencia junto a la reliquia de San José Sánchez del Río busca ofrecer a los jóvenes ejemplos actuales de compromiso espiritual y solidaridad.

¿Dónde están las reliquias?

Ambas reliquias se exponen en una vitrina ubicada al lado derecho del templo principal, cerca del área de confesionarios y junto a la puerta que lleva a la Capilla del Santísimo Sacramento.

Las reliquias presentes en la Basílica de Guadalupe no solo enriquecen la experiencia de los fieles que acuden cada diciembre, sino que también representan la unión de tradiciones y testimonios de vida que animan a generaciones enteras a continuar su camino en la fe.

Muchos visitantes llegan al Tepeyac con la expectativa de conocer estos objetos, pedir intercesión a sus santos y participar en las celebraciones que dan vida al recinto mariano más visitado del continente.