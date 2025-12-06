MERCOMUNA CDMX: paso a paso para registrarte y obtener tus vales de apoyo

El programa fortalece la economía comunitaria mediante la entrega de vales físicos canjeables en negocios locales

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activo MERCOMUNA, un programa social orientado a reforzar la seguridad alimentaria y reactivar la economía comunitaria mediante la circulación de recursos en comercios vecinales.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, entrega vales físicos a personas residentes de la capital que cumplan una serie de requisitos y completen un registro previo.

A diferencia de otros programas que operan mediante tarjetas electrónicas, MERCOMUNA apuesta por incentivar el consumo directo en mercados públicos, tienditas, fondas y negocios afiliados dentro de cada colonia, lo que permite beneficiar tanto a las familias solicitantes como a los pequeños comercios de barrio.

Requisitos para solicitar MERCOMUNA en CDMX

El programa está dirigido a personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 19 y 55 años .

Residir en la Ciudad de México.

Presentar identificación oficial vigente.

Contar con CURP .

Proporcionar comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

La aceptación al programa no es inmediata. Una vez realizado el registro, las autoridades verifican los datos y definen si la persona puede avanzar hacia la etapa de entrega de vales.

Paso a paso: cómo registrarte y recibir tus vales MERCOMUNA

El proceso para acceder al apoyo incluye varias etapas y puede tomar varios meses.

1. Registro inicial del solicitante

Las personas interesadas deben completar el formato de registro habilitado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Tras finalizarlo, el sistema muestra mensajes como:“Listo, ha quedado su registro. Próximamente recibirá una carta invitación para poder recoger sus vales.”

En redes sociales y canales oficiales, la propia dependencia suele acompañar el mensaje con frases humorísticas como“Ojalá no pasen 84 años para recogerlos”, en referencia al tiempo de espera.

2. Evaluación y verificación

La dependencia revisa la información proporcionada y valida el cumplimiento de los requisitos. Esta etapa puede prolongarse varios meses, dependiendo de la carga operativa y la demanda del programa.

3. Recepción de la carta invitación

Una vez aprobada la solicitud, las autoridades envían una carta invitación de manera directa y personal, documento indispensable para acudir por los vales.

4. Entrega y uso de los vales

Con la carta invitación en mano, las personas beneficiarias acuden al punto indicado para recibir sus vales físicos, los cuales pueden canjearse en comercios afiliados dentro de su colonia. Esto garantiza que el apoyo económico se quede en la comunidad y fortalezca las redes locales.

Un programa para dinamizar la economía local

MERCOMUNA tiene como propósito central activar la economía comunitaria, impulsando el consumo en pequeños negocios y mercados públicos. Al mismo tiempo, contribuye a mejorar el acceso a alimentos para familias de la capital.

Los beneficiarios solo deben esperar la notificación directa de las autoridades para recoger sus vales y comenzar a utilizarlos en los establecimientos participantes, fortaleciendo la economía barrial desde el día a día.