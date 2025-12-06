México

MERCOMUNA CDMX: paso a paso para registrarte y obtener tus vales de apoyo

El programa fortalece la economía comunitaria mediante la entrega de vales físicos canjeables en negocios locales

Guardar
El programa fortalece la economía
El programa fortalece la economía comunitaria mediante la entrega de vales físicos canjeables en negocios locales

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activo MERCOMUNA, un programa social orientado a reforzar la seguridad alimentaria y reactivar la economía comunitaria mediante la circulación de recursos en comercios vecinales.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, entrega vales físicos a personas residentes de la capital que cumplan una serie de requisitos y completen un registro previo.

A diferencia de otros programas que operan mediante tarjetas electrónicas, MERCOMUNA apuesta por incentivar el consumo directo en mercados públicos, tienditas, fondas y negocios afiliados dentro de cada colonia, lo que permite beneficiar tanto a las familias solicitantes como a los pequeños comercios de barrio.

Requisitos para solicitar MERCOMUNA en CDMX

El programa está dirigido a personas que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 19 y 55 años.
  • Residir en la Ciudad de México.
  • Presentar identificación oficial vigente.
  • Contar con CURP.
  • Proporcionar comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.
El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX mantiene activo el programa MERCOMUNA, que entrega vales físicos para apoyar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía comunitaria

La aceptación al programa no es inmediata. Una vez realizado el registro, las autoridades verifican los datos y definen si la persona puede avanzar hacia la etapa de entrega de vales.

Paso a paso: cómo registrarte y recibir tus vales MERCOMUNA

El proceso para acceder al apoyo incluye varias etapas y puede tomar varios meses.

1. Registro inicial del solicitante

Las personas interesadas deben completar el formato de registro habilitado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Tras finalizarlo, el sistema muestra mensajes como:“Listo, ha quedado su registro. Próximamente recibirá una carta invitación para poder recoger sus vales.”

En redes sociales y canales oficiales, la propia dependencia suele acompañar el mensaje con frases humorísticas como“Ojalá no pasen 84 años para recogerlos”, en referencia al tiempo de espera.

2. Evaluación y verificación

La dependencia revisa la información proporcionada y valida el cumplimiento de los requisitos. Esta etapa puede prolongarse varios meses, dependiendo de la carga operativa y la demanda del programa.

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX mantiene activo el programa MERCOMUNA, que entrega vales físicos para apoyar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía comunitaria

3. Recepción de la carta invitación

Una vez aprobada la solicitud, las autoridades envían una carta invitación de manera directa y personal, documento indispensable para acudir por los vales.

4. Entrega y uso de los vales

Con la carta invitación en mano, las personas beneficiarias acuden al punto indicado para recibir sus vales físicos, los cuales pueden canjearse en comercios afiliados dentro de su colonia. Esto garantiza que el apoyo económico se quede en la comunidad y fortalezca las redes locales.

Un programa para dinamizar la economía local

MERCOMUNA tiene como propósito central activar la economía comunitaria, impulsando el consumo en pequeños negocios y mercados públicos. Al mismo tiempo, contribuye a mejorar el acceso a alimentos para familias de la capital.

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX mantiene activo el programa MERCOMUNA, que entrega vales físicos para apoyar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía comunitaria

Los beneficiarios solo deben esperar la notificación directa de las autoridades para recoger sus vales y comenzar a utilizarlos en los establecimientos participantes, fortaleciendo la economía barrial desde el día a día.

Temas Relacionados

MERCOMUNACDMXvales físicosmercados públicostiendasmexico-noticias

Más Noticias

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

La periodista de espectáculos desaprobó los comentarios que la joven hizo públicamente sobre su madre, Alicia Villarreal

Arturo Carmona manda fuerte mensaje

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

Nuevo León recibirá tres encuentros de fase de grupos y un duelo de dieciseisavos de final

FIFA confirma horarios y selecciones

Explosión de coche bomba sacude el centro de Coahuayana, Michoacán: deja un saldo mortal de dos personas y más de 10 heridos

El siniestro se registró al mediodía de este sábado

Explosión de coche bomba sacude

Peras al vino tinto y especias: el sofisticado postre navideño que te encantará

Descubre cómo transformar una simple fruta en una creación festiva

Peras al vino tinto y

Sheinbaum celebra ‘7 Años de Transformación’ en Zócalo CDMX, afirma que jóvenes apoyan a la 4T y arremete contra opositores

La presidenta aseguró que en el evento hay más de 66 mil personas, entre ellas gobernadores y políticos de Morena

Sheinbaum celebra ‘7 Años de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU pide a

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

Esferas navideñas de Las Guerreras K-Pop: la manualidad fácil para hacer con niños en casa

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

DEPORTES

Este será el primer partido

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios y selecciones que jugarán en el Estadio Akron

Fechas y selecciones confirmadas: FIFA define los horarios y encuentros que se jugarán en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

Se cumplen cinco años de la histórica victoria de Checo Pérez en Bahréin