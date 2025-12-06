México

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada viernes, la Lotería Nacional divulgó los números ganadores del último sorteo de Melate, Revancha y Revanchita del 5 de diciembre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4144.

Resultado: 01, 04, 28, 44, 52 y 55.

Melate Revancha:

Sorteo: 4144.

Resultado: 07, 20, 33, 37, 45, 51 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4144.

Resultado: 05, 06, 19, 45, 47, 54 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

¿Cómo convertirte en ganador de Melate?

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate posee cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones diferentes.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que deberás buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna elegirá seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma jugada ganadora.

Solo debes de llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Entre risas con Trump y orgullo por México, Sheinbaum publica video de su presencia en el Sorteo del Mundial

La presidenta de México publicó en X algunas imágenes del detrás de cámaras en su visita al Kennedy Center de Washington

Entre risas con Trump y

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

El defensor mexicano enfrenta obstáculos para relanzar su carrera tras dejar al cuadro cementero

El jugador “promesa” de Cruz

Alito Moreno no cierra la puerta a ir en coalición para las próximas elecciones: “La militancia del PRI no se rinde”

El PRI instaló el IX Consejo Político Nacional donde se aseguró que el tricolor sigue siendo un partido de oposición “fuerte”

Alito Moreno no cierra la

Cuantas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Para el estratega, la semifinal representa la oportunidad de ampliar su historial en el futbol mexicano y acercarse a un nuevo título con el club escarlata

Cuantas veces ha clasificado Antonio

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) se enfocará en la inteligencia y uso avanzado de tecnología

Estas serán las funciones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serán las funciones de

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

ENTRETENIMIENTO

De qué murió Eduardo Manzano

De qué murió Eduardo Manzano “El Polivoz”, esto es lo que reveló su hijo

Trol 2: la película de titanes que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

Conoce el K-drama que compite con Stranger Things por ser la serie favorita de Netflix México

Esta fue la primera vez que Dua Lipa se presentó en México

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

DEPORTES

El jugador “promesa” de Cruz

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

Cuantas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

La IA predice al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul después del empate en semifinales de la Liga MX

Terence Crawford responde a quienes lo critican por “no vender” y se acuerda de Canelo Álvarez