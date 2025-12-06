México

Fallece Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Genoveva había pasado más de una década buscando el paradero de su hijo y exigiendo justicia, pues no creía en ninguna de las versiones oficiales

Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia vuelve a teñirse de luto. Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Sánchez Caballero —uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014—, falleció el pasado jueves 4 de diciembre, a los 60 años de edad, sin conocer el destino de su hijo.

Originaria de la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla, Guerrero, Genoveva Sánchez fue velada en su domicilio y sepultada este viernes en el panteón municipal. Su muerte se suma al creciente número de padres que han fallecido durante la búsqueda de los normalistas: desde 2014, siete madres y padres de los 43 han perdido la vida sin obtener respuestas.

Genoveva Sánchez luchó por más
Genoveva Sánchez luchó por más de una década exigiendo verdad y justicia por el caso de la desaparición de su hijo. Foto: (Redes sociales)

Durante más de una década, Genoveva participó activamente en marchas, protestas y acciones colectivas para exigir verdad y justicia. Su constante presencia la convirtió en una figura respetada dentro del movimiento, pese a enfrentar una larga enfermedad y el profundo desgaste emocional que representó la ausencia de su hijo.

Su fallecimiento se atribuyó al deterioro físico y emocional acumulado durante los años de búsqueda. Diversas organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresaron su solidaridad con la familia y reconocieron la dignidad y fortaleza de Genoveva.

“Su camino estuvo marcado por el amor y la esperanza”, escribió la ONU-DH, mientras activistas del Monumento de las Mujeres que Luchan destacaron que la madre nunca creyó las versiones oficiales que pretendían cerrar el caso sin esclarecer la verdad. “Nos deja la tarea de seguir buscando a su hijo Israel y a sus 42 compañeros”, señalaron.

Genoveva Sánchez fue inhumada
Genoveva Sánchez fue inhumada en su estado natal. Foto: (Réplica Guerrero)

Organizaciones sociales también lamentaron su fallecimiento, calificándola como un símbolo de lucha y resistencia. “Las familias de Ayotzinapa son un estandarte que dan fuerza y esperanza a muchas más personas”, expresaron en un comunicado conjunto.

Israel Sánchez Caballero desapareció junto con otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014, en un caso que continúa abierto y en el que las familias siguen exigiendo justicia.

La muerte de Genoveva Sánchez profundiza el dolor que rodea una de las heridas abiertas más graves del país, recordando que la impunidad no solo afecta a los desaparecidos, sino también a quienes los buscan hasta su último aliento.

