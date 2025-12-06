Automovilista presume ir a 240 km/h en el Segundo Piso del Periférico y desata polémica

El automovilista se grabó conduciendo a más de 200 km/h en el Segundo Piso del Periférico.

Un automovilista desató una fuerte polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que presume conducir a 240 kilómetros por hora sobre el Segundo Piso del Periférico, ubicado en la Ciudad de México. La grabación, compartida principalmente en la red social X, generó indignación, críticas y llamados a que sea sancionado, debido al grave riesgo que implicó para él y para otros usuarios de la vía.

En el clip se observa al conductor sosteniendo el volante con una sola mano, mientras que con la otra se graba a sí mismo evidenciando la velocidad alcanzada. La grabación fue acompañada por el mensaje: “Manejen con cuidado porque me vengo cagando”, lo que aumentó aún más la molestia de internautas, quienes calificaron la conducta como irresponsable, peligrosa y temeraria.

Una usuaria de X resumió el sentir de cientos de personas al escribir: “Manejar a 240 km/hr en el segundo piso del periférico con una mano, y usar la otra para grabarte, debe merecer un premio”, en tono irónico. Otros usuarios exigieron que las autoridades identifiquen al conductor para que se le apliquen las sanciones correspondientes conforme al reglamento de tránsito vigente.

Límites de velocidad en CDMX: lo que marca la ley

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el automovilista superó por más del triple el límite permitido para ese tipo de vialidades. La normatividad establece que:

En carriles centrales de vías de acceso controlado , la velocidad máxima es de 80 km/h .

En vías primarias , el límite es de 50 km/h .

En vías secundarias y laterales , la velocidad máxima es de 40 km/h .

En zonas escolares, hospitales, asilos y albergues , el máximo permitido es de 20 km/h .

En estacionamientos y vías peatonales, el límite es de solo 10 km/h.

El límite de velocidad en carriles centrales de acceso controlado es de 80 km/h. (CUARTOSCURO)

Conducir a 240 km/h no solo representa una violación grave al reglamento, sino también un riesgo extremo que puede derivar en accidentes fatales, tanto para el conductor como para otros automovilistas.

Asimismo, la multa por conducir a exceso de velocidad puede alcanzar hasta las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 3 mil 394 pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón y puntos negativos en la licencia.

Otras multas de tránsito poco conocidas en la CDMX

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones poco conocidas por las que los automovilistas pueden ser sancionados en la capital del país.

Una de ellas es arreglar el auto en la vía pública. Esta acción puede ser sancionada con 1 a 10 UMA, es decir, de 108.50 a 1,085.70 pesos, salvo que se trate de una emergencia que impida avanzar.

Otra infracción común es “apartar lugares” con cubetas, botes u otros objetos. El reglamento prohíbe expresamente colocar cualquier tipo de señalización para reservar espacios de estacionamiento. La sanción va de 11 a 20 UMA, lo que puede traducirse en multas de hasta 2,160 pesos, además de arresto administrativo de 13 a 24 horas y la obligación de retirar los objetos.

La imprudencia al volante puede derivar en multas económicas y sanciones administrativas. - crédito Colprensa

También es sancionable usar el claxon modificado o con sonidos distintos al de fábrica, ya que se considera ruido excesivo. La multa por esta falta va de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2,160 y 3,255 pesos, según el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito.

El caso del automovilista que se grabó a 240 km/h en el Segundo Piso del Periférico vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la cultura vial en la Ciudad de México, así como la aplicación estricta del reglamento, para evitar tragedias provocadas por conductas imprudentes al volante.