México

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

El actor murió a los 87 años de edad

Guardar
Muere de Eduardo Manzano, ‘El
Muere de Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años. (Infobae México / Jovani Pérez)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, célebre como “El Polivoz”, a los ochenta y siete años, ha generado una oleada de homenajes y mensajes de reconocimiento en el ámbito artístico mexicano, resaltando el impacto de su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

La noticia, confirmada por su hijo Lalo Manzano Jr. a través de redes sociales, movilizó a colegas y admiradores, quienes destacaron el legado del comediante y la huella que deja en la cultura popular.

Eduardo Manzano quería ser recordado así tras su muerte

El actor y comediante mexicano
El actor y comediante mexicano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

Durante el velatorio, Eduardo Manzano Martínez, hijo del actor, compartió detalles sobre los últimos momentos de su padre, subrayando la serenidad que marcó su partida.

Según relató a la prensa, Manzano falleció a causa de un paro respiratorio mientras dormía, acompañado en todo momento por un equipo médico en el hospital. El propio Manzano Martínez expresó: “Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos”.

La familia reconoció el cierre de un ciclo vital significativo. En palabras de Eduardo Manzano Martínez: “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”.

También reveló cómo quería Eduardo Manzano ser recordado tras su muerte: “Quería ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde su gozo. Él ahorita donde está está satisfecho por eso que logró y creo que estamos en agradecimiento porque la vida se lo permitió“.

Los famosos que se despidieron de Eduardo Manzano

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo
CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo Manzano Jr hijo del actor Eduardo Manzano "El Polivoz" a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor fallecido está madrugada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El anuncio del deceso, realizado por Lalo Manzano Jr. en redes sociales, provocó una avalancha de mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras del espectáculo como Mario Bezares, Omar Chaparro, Nora Salinas, Cecilia Galiano, Mariazel, “El Guana”, Luis Felipe Tovar, Shanik Berman y Jorge Falcón, entre otros. En su despedida, Lalo Manzano escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

Entre quienes manifestaron su pesar se encuentra Jorge Ortiz de Pinedo, quien compartió quince años de trabajo con Manzano en escenarios teatrales, giras y programas televisivos. Ortiz de Pinedo envió condolencias a la esposa del comediante, Susana Parra, a sus tres hijos y a los seguidores que continúan admirando la obra de “El Polivoz”.

Temas Relacionados

Eduardo ManzanoLos Polivocesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta fue la reacción de Moisés Iván Mora “Aldolfo” al enterarse del fallecimiento de Eduardo Manzano

El emotivo mensaje difundido por el actor y compañero de reparto de Don Arnoldo evidenció la profunda huella que dejó Manzano en quienes compartieron proyectos y vivencias a su lado

Esta fue la reacción de

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

Los 5 mejores frutos secos

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

El Tri se enfrentará por segunda vez al conjunto africano en una inauguración de una Copa del Mundo

México vs Sudáfrica: estos son

Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este día

Temblor hoy sábado 6 de

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 muertos por explosión

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

DEPORTES

Qué fue de Tshabalala: el

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026