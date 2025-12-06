Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Muere de Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años. (Infobae México / Jovani Pérez)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, célebre como “El Polivoz”, a los ochenta y siete años, ha generado una oleada de homenajes y mensajes de reconocimiento en el ámbito artístico mexicano, resaltando el impacto de su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

La noticia, confirmada por su hijo Lalo Manzano Jr. a través de redes sociales, movilizó a colegas y admiradores, quienes destacaron el legado del comediante y la huella que deja en la cultura popular.

Eduardo Manzano quería ser recordado así tras su muerte

El actor y comediante mexicano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

Durante el velatorio, Eduardo Manzano Martínez, hijo del actor, compartió detalles sobre los últimos momentos de su padre, subrayando la serenidad que marcó su partida.

Según relató a la prensa, Manzano falleció a causa de un paro respiratorio mientras dormía, acompañado en todo momento por un equipo médico en el hospital. El propio Manzano Martínez expresó: “Es la ley de la vida. No fue nada caótico, fue un paro respiratorio. La muerte del rey: se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos”.

La familia reconoció el cierre de un ciclo vital significativo. En palabras de Eduardo Manzano Martínez: “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”.

También reveló cómo quería Eduardo Manzano ser recordado tras su muerte: “Quería ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde su gozo. Él ahorita donde está está satisfecho por eso que logró y creo que estamos en agradecimiento porque la vida se lo permitió“.

Los famosos que se despidieron de Eduardo Manzano

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo Manzano Jr hijo del actor Eduardo Manzano "El Polivoz" a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor fallecido está madrugada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El anuncio del deceso, realizado por Lalo Manzano Jr. en redes sociales, provocó una avalancha de mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras del espectáculo como Mario Bezares, Omar Chaparro, Nora Salinas, Cecilia Galiano, Mariazel, “El Guana”, Luis Felipe Tovar, Shanik Berman y Jorge Falcón, entre otros. En su despedida, Lalo Manzano escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

Entre quienes manifestaron su pesar se encuentra Jorge Ortiz de Pinedo, quien compartió quince años de trabajo con Manzano en escenarios teatrales, giras y programas televisivos. Ortiz de Pinedo envió condolencias a la esposa del comediante, Susana Parra, a sus tres hijos y a los seguidores que continúan admirando la obra de “El Polivoz”.