Ángela Aguilar confirmó que ha donado parte de las ganancias de su gira a migrantes en EEUU: “Estamos ayudando”

Ángela Aguilar está apoyando a comunidades migrantes en Estados Unidos tal y como lo prometió cuando arrancó su gira “Libre Corazón 2025”.

Fue la propia intérprete de regional mexicano quien confirmó esta información en una entrevista que concedió para Los Angeles Times.

"Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”, declaró.

La cantante no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce a qué comunidades ha apoyado o cómo lo ha hecho (en especie o dinero).

Cabe recordar que Ángela Aguilar prometió donar parte de las ganancias de su gira por Estados Unidos a migrantes; nunca reveló la cantidad, pero en redes sociales circularon rumores que apuntaban a un dólar por boleto vendido, lo que desató críticas en su contra.

Critican a Ángela Aguilar tras asegurar que apoya a migrantes en EEUU

La declaración de la artista estadounidense, con raíces mexicanas, se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas.

¿Cuándo termina la gira de Ángela Aguilar en EEUU?

La cantante cerrará su gira por Estados Unidos el 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Esto luego de que canceló 12 de las 18 fechas que anunció originalmente.

Fechas canceladas

24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey.

26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania.

1 de noviembre: Old National Centre, Indianapolis.

2 de noviembre: The Auditorium, Chicago.

14 noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte.

23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver.

¿Ángela Aguilar quiere ser actriz? Esto dijo

En esa misma entrevista para Los Angeles Times, la cantante fue cuestionada sobre si ha pensado incursionar en la actuación y, sin dudarlo, respondió que sí.

"Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores porque, o sea, para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante. Siento que quizás las interpretaciones de canciones son un poco como actuar, porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero este es un mundo que me encantaría explorar“, dijo.

La esposa de Christian Nodal confesó que se considera una persona dramática y considera que esa característica de su personalidad podría funcionar en un proyecto audiovisual.

Cabe recordar que Ángela Aguilar es nieta de Antonio Aguilar y Flor Sylvestre, dos artistas mexicanos que brillaron en la industria del entretenimiento como cantantes y actores.