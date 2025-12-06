México

Ángela Aguilar confirmó que ha donado parte de las ganancias de su gira a migrantes en EEUU: “Estamos ayudando”

La cantante cerrará su tour en Las Vegas, esto luego de cancelar varias fechas

Guardar
Angela Aguilar no reveló la
Angela Aguilar no reveló la cantidad de sus ganancias que donaría a la causa, pero en redes sociales surgieron rumores que apuntaban a un dólar por boleto vendido, lo que desató críticas. (@angela_aguiolar, Instagram)

Ángela Aguilar está apoyando a comunidades migrantes en Estados Unidos tal y como lo prometió cuando arrancó su gira “Libre Corazón 2025”.

Fue la propia intérprete de regional mexicano quien confirmó esta información en una entrevista que concedió para Los Angeles Times.

"Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”, declaró.

La cantante canceló varios conciertos
La cantante canceló varios conciertos de su gira por causas hasta ahora desconocidas; sin embargo, usuarios de redes sociales señalan que no habría vendido boletos suficientes. (Captura de pantalla @angelitaaguilar)

La cantante no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce a qué comunidades ha apoyado o cómo lo ha hecho (en especie o dinero).

Cabe recordar que Ángela Aguilar prometió donar parte de las ganancias de su gira por Estados Unidos a migrantes; nunca reveló la cantidad, pero en redes sociales circularon rumores que apuntaban a un dólar por boleto vendido, lo que desató críticas en su contra.

Critican a Ángela Aguilar tras asegurar que apoya a migrantes en EEUU

La declaración de la artista estadounidense, con raíces mexicanas, se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas.

Ángela también agradeció a sus
Ángela también agradeció a sus músicos en el escenario. (Captura de pantalla TikTok)
  • “Y cómo va a donar si en sus conciertos regalaban los boletos."
  • “No le creo nada.”
  • “Ni así la vamos a perdonar.”
  • “Ajá y eso ocurre solo en su imaginación”
  • “También dijo que iba a ser tía, que compuso una canción, que sus abuelos abrieron las puertas al regional mexicano, que su tía es abogada… imagínate."

¿Cuándo termina la gira de Ángela Aguilar en EEUU?

La cantante cerrará su gira por Estados Unidos el 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Esto luego de que canceló 12 de las 18 fechas que anunció originalmente.

Fechas canceladas

  • 24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey.
  • 26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania.
  • 1 de noviembre: Old National Centre, Indianapolis.
  • 2 de noviembre: The Auditorium, Chicago.
  • 14 noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte.
  • 23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver.
(Captura de pantalla @angela_aguilar_)
(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

¿Ángela Aguilar quiere ser actriz? Esto dijo

En esa misma entrevista para Los Angeles Times, la cantante fue cuestionada sobre si ha pensado incursionar en la actuación y, sin dudarlo, respondió que sí.

"Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores porque, o sea, para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante. Siento que quizás las interpretaciones de canciones son un poco como actuar, porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero este es un mundo que me encantaría explorar“, dijo.

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

La esposa de Christian Nodal confesó que se considera una persona dramática y considera que esa característica de su personalidad podría funcionar en un proyecto audiovisual.

Cabe recordar que Ángela Aguilar es nieta de Antonio Aguilar y Flor Sylvestre, dos artistas mexicanos que brillaron en la industria del entretenimiento como cantantes y actores.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalEstados UnidosEEUUMigrantesLibre Corazón Tourmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ángela Aguilar revela cómo lidia con las críticas por su matrimonio con Christian Nodal: “Nadie pensó que lo haríamos”

La cantante se sinceró sobre su salud mental y mandó un mensaje a las mujeres

Ángela Aguilar revela cómo lidia

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 6 de diciembre

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Andrea Legarreta, Escalona y Galilea Montijo generaron todo tipo de reacciones

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus

El jurado federal en Houston declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex

Se espera la sentencia que podría derivar en una condena de hasta quince años de prisión

El jurado federal en Houston
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paul Campo y Robert Sensi:

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar revela cómo lidia

Ángela Aguilar revela cómo lidia con las críticas por su matrimonio con Christian Nodal: “Nadie pensó que lo haríamos”

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Hija de Alfonso Cuarón recibe ola de críticas tras abrir show de Dua Lipa en CDMX: “Nepotismo y cringe máximo”

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco traiciona al americanismo y afirma que Malagón no debe ser el portero titular de México para el Mundial 2026

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca