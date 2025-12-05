México

Tres postres muy fáciles de preparar para sorprender en las reuniones navideñas

Si lo tuyo no es la cocina pero te tocó el postre de la cena, estas opciones pueden ser tu salvación

Esta temporada navideña los postres
Esta temporada navideña los postres siempre son bien recibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña invita a compartir momentos especiales alrededor de la mesa, y los postres suelen ocupar un lugar destacado en estas celebraciones.

Para quienes no tienen experiencia en la cocina, preparar dulces típicos de las fiestas puede parecer complicado.

Sin embargo, existen opciones sencillas, con pocos ingredientes y pasos fáciles de seguir, que permiten disfrutar de sabores tradicionales sin necesidad de habilidades culinarias avanzadas.

Estas recetas accesibles abren la puerta a preparar postres caseros y sorprender a familiares y amigos en reuniones navideñas.

Puedes lucirte en las fiestas
Puedes lucirte en las fiestas navideñas sin ser el mejor cocinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres postres deliciosos y muy fáciles de preparar para sorprender en las reuniones navideñas

Copas de tiramisú express: En vasos individuales se coloca una base de galletitas dulces remojadas en café y se cubre con una mezcla fácil de queso mascarpone (o queso crema), azúcar y crema batida. Se repite una capa y se espolvorea con cacao amargo. No requiere horno ni cocción, y se puede preparar con anticipación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Arroz con leche navideño: El arroz con leche es un clásico que se puede adaptar para las fiestas. Solo se necesita arroz, leche, azúcar, ramas de canela y cáscara de limón o naranja. Se cocina el arroz en la leche con los aromatizantes y se le añade azúcar al final. Para darle un toque festivo, se puede agregar frutas secas y un poco de licor, como ron o anís.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Trufas de chocolate: Basta con derretir chocolate negro y mezclarlo con crema de leche hasta formar una ganache. Cuando la mezcla está fría y firme, se forman bolitas y se rebozan en cacao en polvo, coco rallado o granas de colores. Se pueden refrigerar y servir en pirotines pequeños.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de estos postres fáciles de realizar

El contenido nutricional y calórico de estos postres varía según la receta y las porciones, pero se pueden estimar valores promedio para una porción individual:

Arroz con leche: Una porción estándar de 150 gramos aporta alrededor de 180 a 220 calorías. Sus nutrientes principales son carbohidratos (arroz y azúcar), proteínas y grasas de la leche. Contiene calcio y vitaminas del grupo B. El contenido de grasa depende del tipo de leche y si se emplean ingredientes adicionales como crema.

Trufas de chocolate: Una pieza de unos 20 gramos suele aportar entre 90 y 120 calorías. Las trufas son ricas en grasa (mayormente saturada) y azúcar, con bajo contenido proteico y algo de fibra del cacao. Incluyen minerales como magnesio y pequeñas cantidades de hierro.

Tiramisú en vaso: Un vaso individual de aproximadamente 120 gramos puede aportar entre 250 y 350 calorías. Es alto en carbohidratos (galletas y azúcar), grasas (queso crema, mascarpone o crema de leche) y proteínas. También contiene calcio y, en algunos casos, cafeína del café usado en la receta.

Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas en cada preparación. Consumidos con moderación, forman parte de una alimentación variada.

