Los beneficios poco conocidos de la natación en agua fría: quema calorías, acelera el metabolismo y mejora la función cerebral

Esta actividad física es aún poco conocida y prácticada en nuestro país. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La natación en agua fría, una práctica tradicional en algunas culturas y hasta hace poco reservada a unos pocos entusiastas, ha comenzado a ganar popularidad en distintas partes del mundo.

Lejos de tratarse solo de un desafío físico o una curiosidad, sumergirse en aguas a baja temperatura se asocia con una serie de beneficios para la salud física y mental.

Especialistas y aficionados destacan cómo este ejercicio brinda una gran diversidad de beneficios poco conocidos a la salud, razones por las que cada vez más personas incorporan esta experiencia singular en su rutina.

Aunque las personas suelen rehuir al agua fría nadar en estas condiciones tiene un impacto positivo en la salud. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios a la salud que tiene el prácticar natación en agua fría

Nadar en agua fría puede aportar varios beneficios a la salud, según diversos estudios médicos y testimonios de especialistas.

Mejora la circulación sanguínea: La exposición al frío estimula la vasoconstricción y posterior vasodilatación, favoreciendo el flujo sanguíneo.

Refuerza el sistema inmunológico: El contacto regular con agua fría puede incrementar la producción de glóbulos blancos y fortalecer las defensas del organismo.

Reduce la inflamación muscular: Los baños en agua fría se utilizan en el deporte para disminuir la inflamación y favorecer la recuperación muscular.

Eleva el estado de ánimo: La liberación de endorfinas y otras hormonas genera una sensación de bienestar que puede ayudar a combatir el estrés y la ansiedad.

Mejora el metabolismo: El frío obliga al cuerpo a gastar más energía para mantener la temperatura interna, lo que puede contribuir a una mayor quema calórica.

Combinado con un cambio de hábitos esta actividad puede ayudar a acelerar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso. (Especial)

Cómo nadar en agua fría para obtener sus beneficios para prevenir daños a la salud

Para nadar en agua fría y obtener sus beneficios, se recomienda tener en cuenta las siguientes pautas:

Temperatura adecuada del agua: El rango más utilizado para natación en agua fría se sitúa entre 10°C y 16°C. A partir de 20°C el agua deja de considerarse fría para estos fines, y por debajo de 10°C aumenta el riesgo de hipotermia y otros efectos adversos, por lo que solo personas entrenadas y con supervisión deberían intentarlo.

Cómo realizar la práctica de forma segura:

Iniciar de manera gradual, adaptando el cuerpo con baños breves, nunca prolongar la primera exposición más allá de 2 a 5 minutos.

Utilizar gorro de natación, y en aguas demasiado frías, neoprene para extremidades y tronco.

No nadar solo. Es recomendable estar acompañado o bajo supervisión.

Prestar atención a las señales del cuerpo, como escalofríos intensos, confusión, entumecimiento o dificultades para coordinar movimientos: salir del agua de inmediato si aparecen.

Calentar el cuerpo correctamente antes de entrar al agua y, al salir, secarse bien y abrigarse para evitar una caída brusca de la temperatura corporal.

Evitar consumir alcohol antes o durante la práctica.

Antes de incorporar la natación en agua fría como rutina, conviene consultar con un médico, especialmente en caso de antecedentes de problemas cardíacos o circulatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde practicar nado con agua fría en al Ciudad de México

En la Ciudad de México, quienes buscan practicar nado en agua fría cuentan con varias opciones, aunque es importante considerar que la temperatura del agua en las piscinas cubiertas suele ser más tibia que en espacios naturales. Sin embargo, algunas alternativas destacadas son:

Albercas Olímpicas y de clubes deportivos: Algunos centros deportivos y clubes privados, como el Deportivo Olímpico Francisco Márquez, el Club Deportivo YMCA o el Centro Deportivo Israelita, abren sus albercas al público general a horarios en los que el agua aún conserva temperaturas bajas, especialmente en la mañana.

Natación en Xochimilco: Algunos grupos organizan nado en los canales de Xochimilco durante el invierno, cuando la temperatura del agua desciende notablemente. Se debe participar con supervisión y siguiendo recomendaciones de seguridad.

Clubes de aguas abiertas: Existen comunidades y clubes de nadadores en aguas abiertas que organizan viajes a lagos cercanos, como el Lago de Valle de Bravo o la Presa Madín, donde durante los meses fríos el agua puede encontrarse a temperaturas ideales para esta práctica.

Para iniciarse, es recomendable contactar a entrenadores certificados o grupos especializados, quienes pueden orientar sobre condiciones, horarios y medidas de seguridad.