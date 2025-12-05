México

Fiscalía de Guanajuato confirmó la localización con vida de dos mujeres desaparecidas

Las autoridades detallaron que los dos casos no están relacionados entre sí

Guardar
Se trata de dos casos
Se trata de dos casos diferentes, según autoridades estatales. Crédito: FGE Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) reportó la localización y reintegración familiar de dos mujeres que se encontraban desaparecidas, tras una serie de operativos desarrollados en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las mujeres fueron identificadas como Celia Anel “N”, reportada como desaparecida desde el año 2019, y Ana Fernanda “N”, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de noviembre de 2025.

Se trata de dos casos diferentes, sin embargo, fue informado en conjunto por la autoridad.

Según FGEG, una de las localizaciones se logró gracias al apoyo de instituciones de San Luis Potosí, mientras que la otra fue con ayuda de autoridades municipales pertenecientes a San José de Iturbide, Guanajuato.

Localización de Celia Anel “N”

El primer caso corresponde a Celia Anel “N”, de 24 años. Su búsqueda permanecía activa desde el 3 de enero de 2019.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, personal del DIF Municipal de Villa Hidalgo, la Fiscalía General de San Luis Potosí, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas colaboraron en el operativo que permitió ubicar a la joven en esa entidad.

La localización fue realizada en
La localización fue realizada en colaboración con autoridades potosinas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial detalló que el 28 de noviembre de 2025 se concretó el traslado de Celia Anel a territorio guanajuatense, donde fue recibida por personal especializado de la Fiscalía Regional.

Según datos de las autoridades, el reencuentro con su familia se produjo luego de seis años sin saber su paradero.

Localización de Ana Fernanda “N”

En un segundo caso, la fiscalía estatal informó sobre la aparición de Ana Fernanda “N”, vista por última vez en San José de Iturbide el 1 de diciembre de 2025.

Según puntualizó la FGEG, los mecanismos de búsqueda se activaron el 2 de diciembre y, tras labores de campo y análisis de información, la joven fue localizada el día siguiente en las inmediaciones del Fraccionamiento Caltami.

Luego de su hallazgo, Ana Fernanda fue reintegrada con sus familiares y recibió acompañamiento psicosocial para asegurar su estabilidad física y emocional.

La autoridad precisó que se aplicaron los protocolos oficiales para garantizar el bienestar de las personas localizadas, además, señaló que mantiene su compromiso con la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Por último, el organismo explicó que la colaboración institucional y los mecanismos de respuesta inmediata se robustecen para atender este tipo de reportes, en beneficio de la ciudadanía guanajuatense.

Herramientas para denunciar una desaparición en Guanajuato

Según el portal de la FGEG, las autoridades en Guanajuato han desarrollado tres herramientas para poder denunciar desapariciones sin necesidad de asistir al primer contacto con las dependencias para agilizar los procesos.

  • La primera herramienta es desde llamada telefónica, marcando al número 800-3686242.
  • La segunda de las opciones es mediante vía web, entrando al portal ProcuraWeb, además, actualmente ya se puede descargar la app de ProcuraWeb para teléfonos inteligentes.
  • Por último, la dependencia tammbién puso a disposición el WhatsApp 473-172-4444 para emitir los reportes.

Asimismo, la FGEG señala que es necesario contar con los siguiente datos para realizar la denuncia por cualquiera de los tres medios antes mencionados.

  • Identificación oficial de quien denuncia
  • Datos generales de la persona desaparecida
  • Circunstancias de la desaparición
  • Una fotografía de la persona desaparecida

Temas Relacionados

Mujeres desaparecidasFiscalía General del Estado de GuanajuatoGuanajuatoLocalizaciónÚltimas noticiasDesaparición de personasDesaparecidos en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Este sábado 6 de diciembre se definirán a los dos finalistas del torneo

Esto es lo que necesitan

Ebrard asegura que el T-MEC seguirá tras la revisión en 2026

Según Ebrard, las conversaciones más recientes con funcionarios de Estados Unidos confirman que la revisión programada para 2026 sigue en pie

Ebrard asegura que el T-MEC

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

La alcaldesa de Uruapan se reunió con el gobernador de Michoacán, así como con los titulares de la SSPC y Defensa

Grecia Quiroz exigió en reunión

Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

La modelo mexicana explicó por qué decidió alzar la voz ante el trato recibido, priorizando su integridad personal por encima de cualquier reconocimiento o sueño

Fátima Bosch recuerda maltrato de

Las medicamentos de venta libre que contienen cafeína y que pueden ponerte en riesgo si padeces hipertensión

En personas con esta condición se debe tener especial cuidado con los fármacos que se usan

Las medicamentos de venta libre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz exigió en reunión

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recuerda maltrato de

Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026: Belinda, Edén Muñoz y Yuridia encabezarán la celebración

¿Reggaeton o Corridos?: conoce las 10 canciones más escuchadas en Spotify México esta semana

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez