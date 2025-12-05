Fiscalía de Guanajuato confirmó la localización con vida de dos mujeres desaparecidas

Se trata de dos casos diferentes, según autoridades estatales. Crédito: FGE Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) reportó la localización y reintegración familiar de dos mujeres que se encontraban desaparecidas, tras una serie de operativos desarrollados en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las mujeres fueron identificadas como Celia Anel “N”, reportada como desaparecida desde el año 2019, y Ana Fernanda “N”, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de noviembre de 2025.

Se trata de dos casos diferentes, sin embargo, fue informado en conjunto por la autoridad.

Según FGEG, una de las localizaciones se logró gracias al apoyo de instituciones de San Luis Potosí, mientras que la otra fue con ayuda de autoridades municipales pertenecientes a San José de Iturbide, Guanajuato.

Localización de Celia Anel “N”

El primer caso corresponde a Celia Anel “N”, de 24 años. Su búsqueda permanecía activa desde el 3 de enero de 2019.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, personal del DIF Municipal de Villa Hidalgo, la Fiscalía General de San Luis Potosí, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas colaboraron en el operativo que permitió ubicar a la joven en esa entidad.

La localización fue realizada en colaboración con autoridades potosinas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial detalló que el 28 de noviembre de 2025 se concretó el traslado de Celia Anel a territorio guanajuatense, donde fue recibida por personal especializado de la Fiscalía Regional.

Según datos de las autoridades, el reencuentro con su familia se produjo luego de seis años sin saber su paradero.

Localización de Ana Fernanda “N”

En un segundo caso, la fiscalía estatal informó sobre la aparición de Ana Fernanda “N”, vista por última vez en San José de Iturbide el 1 de diciembre de 2025.

Según puntualizó la FGEG, los mecanismos de búsqueda se activaron el 2 de diciembre y, tras labores de campo y análisis de información, la joven fue localizada el día siguiente en las inmediaciones del Fraccionamiento Caltami.

Luego de su hallazgo, Ana Fernanda fue reintegrada con sus familiares y recibió acompañamiento psicosocial para asegurar su estabilidad física y emocional.

La autoridad precisó que se aplicaron los protocolos oficiales para garantizar el bienestar de las personas localizadas, además, señaló que mantiene su compromiso con la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Por último, el organismo explicó que la colaboración institucional y los mecanismos de respuesta inmediata se robustecen para atender este tipo de reportes, en beneficio de la ciudadanía guanajuatense.

Herramientas para denunciar una desaparición en Guanajuato

Según el portal de la FGEG, las autoridades en Guanajuato han desarrollado tres herramientas para poder denunciar desapariciones sin necesidad de asistir al primer contacto con las dependencias para agilizar los procesos.

La primera herramienta es desde llamada telefónica, marcando al número 800-3686242.

La segunda de las opciones es mediante vía web, entrando al portal ProcuraWeb, además, actualmente ya se puede descargar la app de ProcuraWeb para teléfonos inteligentes.

Por último, la dependencia tammbién puso a disposición el WhatsApp 473-172-4444 para emitir los reportes.

Asimismo, la FGEG señala que es necesario contar con los siguiente datos para realizar la denuncia por cualquiera de los tres medios antes mencionados.

Identificación oficial de quien denuncia

Datos generales de la persona desaparecida

Circunstancias de la desaparición

Una fotografía de la persona desaparecida