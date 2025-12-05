Este es el nivel de polarizado que el transporte público tiene permitido en la CDMX

Las multas por infracciones en la Ciudad de México se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Crédito: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO

En la Ciudad de México, el tránsito y la seguridad vial dependen de reglas claras y sanciones que buscan proteger tanto a pasajeros como a peatones.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX especifica obligaciones para los conductores, incluyendo normas estrictas sobre accesorios y modificaciones a los vehículos. El uso de vidrios polarizados es uno de los temas que generan más dudas, especialmente en el transporte público.

Sanciones actuales: los montos que se aplican

Todas las infracciones del reglamento se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente en el 2025 es de 113.14 pesos. Las multas varían según la gravedad de la falta.

Algunas sanciones elevadas destacan:

Estacionar vehículos de sustancias peligrosas cerca de fuenets de riesgo: hasta 600 UMA , es decir, 67 mil 884 pesos y la pérdida de tres puntos en la licencia.

Exceso de peso en vehículos de carga o circulación con carga que obstaculice la visibilidad: de 40 hasta 60 UMA , es decir, de 4 mil 525.60 hasta 6 mil 788.40 pesos

Uso de sistemas detectores de radares: de 40 hasta 50 UMA, es decir, de 4 mil 525.60 a 5 mil 657 pesos.

Accesorios y modificaciones no permitidas para conductores

El uso de sistemas detectores de radares en la CDMX se sanciona con multas de hasta 5 mil 657 pesos. Crédito: Cuartoscuro

El reglamento restringe distintos aditamentos y conductas en los vehículos. Entre ellos:

Bandas de oruga , neumáticos metálicos o mecanismos de tracción que dañen la vía, sancionados con multas de hasta 30 UMA , es decir, 3 mil 394.20 pesos.

Modificaciones al escape para aumentar el ruido o bocinas que produzcan ruido excesivo: multas de hasta 30 UMA .

Alterar el claxon para que produzca ruido excesivo o sonidos distintos al original puede tener como consecuencia una multa de hasta 30 UMA .

Instalación de luces de neón o de faros deslumbrantes fuera de norma puede implicar pagos de hasta 20 UMA , es decir, 2 mil 262.80 pesos.

Uso de aparatos que impidan ver la información de las placas pueden costar hasta 20 UMA.

Polarizado: niveles permitidos para transporte público

En el transporte público, escolar y de personal está prohibido circular con vidrios polarizados, con multas de hasta 2 mil 262.80 pesos y pérdida de puntos en la licencia. (Agencia Tzacapu/FB)

La normativa sobre polarizado es estricta para todos los tipos de vehículos. Para los automóviles particulares, la película o control solar no debe oscurecer los vidrios laterales o traseros en más de 20%, salvo en casos de excepción médica debidamente acreditada y reflejada en la tarjeta de circulación. Si se rebasa este límite, la sanción puede ser de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2 mil 262.80 y mil 394.20 pesos.

En el caso del transporte público, escolar y de personal, está prohibido circular con vidrios polarizados, obscurecidos o que tengan aditamentos y objetos que no sean las calcomanías reglamentarias. Los conductores que no respeten este lineamiento enfrentan multas de 10 a 20 UMA, es decir, de 1 mil 131.40 a 2 mil 262.80 pesos, además de la pérdida de tres puntos en la licencia.

El polarizado de vidrios en vehículos particulares tiene un límite máximo de 20%. Quienes conducen unidades de transporte público deben abstenerse de circular con cualquier tipo de oscurecimiento,.