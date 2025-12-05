Consejo Mexicano de Negocios presentó a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en infraestructura

Los representantes del sector privado presentaron a la presidenta de México un plan con 38 puntos para impulsar la inversión. (Cuartoscuro)

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) entregó este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una propuesta de 38 proyectos de inversión que podrían superar los 40 mil millones para 2026, esto con el objetivo de alcanzar una inversión equivalente al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La presidenta sheinbaum acudió a la tradicional comida de fin de año de los principales empresarios del país, entre quienes se encontraban Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, además de Claudio X. González Laporte.

En el encuentro se acordó la reducción a la mitad el tiempo necesario para tramitar regulaciones y abrir negocios, pasando de 2.5 años a 1 año, con el fin de impulsar el crecimiento económico.

Detalles de la inversión se dará a conocer el lunes, ataja Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum informó que los detalles de los acuerdos con el CMN y los montos específicos de inversión de cada uno de los 38 proyectos de infraestructura serán presentados en la conferencia matutina del lunes.

La titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, destacó la confianza de los empresarios en la colaboración con el gobierno para cumplir la meta de inversión planteada para 2026.

En su primer encuentro con Sheinbaum, Slim destacó el potencial de México y la importancia de la inversión privada para el próximo año. Crédito: X @Claudiashein

Durante la mañanera de este jueves, al presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que para el año siguiente su gobierno impulsará una inversión mixta en materia de infraestructura.

Aunque aclaró que el Estado mexicano mantendrá la rectoría, señaló que el sector privado acompañará inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos y trenes.

“Se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder, concesionar ni mucho menos, sino sencillamente financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país”, apuntó la titular del Poder Ejecutivo, esto como parte del Plan México.

Sheinbaum viajó a EEUU, donde prevé una breve reunión con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que mantendrá una “pequeña reunión” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Washington para asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026.

Este encuentro marcará el primer cara a cara presencial entre ambos mandatarios,destacó Sheinbaum antes de su partida a Estados Unidos.

La presidenta mexicana precisó que también sostendrá una reunión con el primer ministro Mark Carney, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los temas que se tratarán en ninguna de las dos citas.

Sheinbaum subrayó: “Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien acompañá a la presidenta Sheinbaum, consideró que el T-MEC no está muerto, como sugirió esta semana el presidenteDonald Trump.

Para Ebrard, el tratado seguirá después de la revisión prevista para 2026 y añadió que los empresarios de los tres países ven con buenos ojos su continuidad.