México

Cómo preparar atole de piñón, una bebida especial para esta temporada de frío

Esta preparación es perfecta para acompañar con tamales, pan o galletas

Atole de piñón.
Atole de piñón. Foto: (Gemini IA)

El atole de piñón es una de las bebidas más emblemáticas de la gastronomía mexicana. Su origen prehispánico y su arraigo en celebraciones como el Día de Muertos, la Navidad y las posadas lo convierten en un símbolo de calidez familiar.

Elaborado con maíz, leche y piñón molido, su sabor suave y ligeramente dulce lo ha colocado como uno de los atoles favoritos en diversas regiones del país. Prepararlo en casa es más sencillo de lo que pudiera parecer, siempre y cuando se sigan algunos pasos esenciales para lograr una textura cremosa y un aroma inconfundible.

El piñón, semilla del pino mexicano, se distingue por su sabor delicado y alto contenido de aceites naturales, por lo que es fundamental tratarlo con cuidado al momento de molerlo y mezclarlo.

Una semilla que brinda un
Una semilla que brinda un sabor especial y sofisticado a esta tradicional bebida. Foto: (iStock)

Tradicionalmente, se utiliza piñón rosado, aunque también se puede preparar con piñón blanco sin que ello afecte la consistencia. La suavidad característica del atole proviene de la masa de maíz —o harina de maíz nixtamalizado— que funciona como espesante natural y que, al combinarse con la leche, crea una base densa y aromática.

Ingredientes:

  • 1 taza de piñón pelado
  • 1 litro de leche
  • 2 tazas de agua
  • 3 cucharadas de harina de maíz (o 100 g de masa de maíz)
  • ½ taza de azúcar, o al gusto
  • 1 raja de canela
  • Una pizca de sal

Preparación:

El primer paso consiste en moler el piñón. Para ello, se recomienda colocarlo en una licuadora junto con una parte de la leche hasta obtener una pasta homogénea. Este procedimiento permite que el piñón libere sus aceites, lo cual aporta suavidad y un sabor más profundo al atole. Paralelamente, en una olla se calienta el resto de la leche junto con la raja de canela hasta que comience a soltar aroma, sin permitir que hierva por completo.

Una bebida que ha ganado
Una bebida que ha ganado bastante popularidad en la gastronomía mexicana. Foto: (Gemini IA)

Por otro lado, se disuelve la harina de maíz en las dos tazas de agua fría. Este paso es muy importante, ya que evita que se formen grumos al incorporarla a la leche caliente. Una vez disuelta, se vierte la mezcla de manera lenta en la olla, moviendo constantemente con un batidor para asegurar una consistencia uniforme.

Cuando la base comienza a espesar, se añade la pasta de piñón y se mezcla con movimientos suaves pero continuos. El azúcar y la pizca de sal se agregan al final, ajustando el dulzor según la preferencia. El atole debe cocinarse a fuego bajo durante 10 a 15 minutos más, hasta alcanzar la textura deseada: espesa, cremosa y con un aroma tostado característico.

El atole de piñón se sirve caliente y puede acompañarse con pan dulce, tamales o galletas. Su preparación casera no sólo rescata una tradición culinaria mexicana, sino que también permite disfrutar un momento de calma y calidez en la mesa familiar.

