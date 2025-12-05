Beca Rita Cetina 2026: estos son los grados de primaria que podrán registrarse en enero durante la primera etapa de inscripción

Las familias que ya reciben la beca en secundaria solo podrán sumar $700 adicionales si inscriben a otro hijo en primaria.

El registro para la Beca Rita Cetina 2026, uno de los principales apoyos económicos para estudiantes de primaria en escuelas públicas de México, se realizará de forma completamente digital y en dos fases diferenciadas, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El proceso, que busca evitar saturaciones, y facilitar el acceso a las familias exigirá el uso de la plataforma Llave MX, el sistema de identidad digital del Gobierno de México, como requisito indispensable para completar la inscripción.

La SEP detalló que la primera etapa de registro comenzará en enero de 2026 y la segunda fase de registro se abrirá en septiembre de 2026.

En cada etapa se llevará a cabo el proceso de inscripción de tres grados de primaria y aquí te decimos cuáles serán los primeros grados en poder realizar el proceso.

Esta modalidad escalonada permitirá que las familias realicen el trámite de manera más ordenada y sin contratiempos.

Estos son los grados de primaria que podrán inscribirse en la Beca Rita Cetina durante el mes de enero

Como hemos mencionado el proceso de inscripción para la nueva etapa de registro de la Beca Rita Cetina para el año 2026 se llevará a cabo en dos etapas.

La primera etapa, que será en enero de 2026 será para la mitad de los últimos grados de primaria, es decir, exclusivamente para alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

En este sentido, los primeros en poder inscribirse serán los estudiantes mayores, con edades que oscilan entre los 10 y 12 años en promedio.

Por su parte, durante la segunda etapa, que será en septiembre de 2026, podrá inscribirse los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria por lo que los más pequeños del hogar deberán esperar para poder inscribirse.

El trámite se realizará en línea a través del portal oficial del programa, donde madres, padres o tutores deberán ingresar con su cuenta Llave MX para acceder al formulario de inscripción.

La Beca Rita Cetina otorgará un apoyo de $1.900 bimestrales por familia, con la posibilidad de sumar $700 adicionales por cada hija o hijo extra inscrito en el programa. De este modo, las familias con más de un estudiante en primaria podrán incrementar el monto recibido.

No obstante, las reglas establecen que si una familia ya percibe la beca por un hijo en secundaria y posteriormente registra a otro en primaria, solo podrá acceder a un apoyo adicional de $700, sin duplicar el monto base.

Los alumnos mayores son quienes podrán registrarse primero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para realizar un registro exitoso

Las familias deberán seguir los pasos indicados en el portal oficial una vez que se habiliten las fases de registro, manteniéndose informadas a través de los comunicados oficiales para conocer cualquier modificación en las fechas o requisitos.

Además, las autoridades educativas recomendaron revisar con anticipación la cuenta Llave MX, evitar dejar el registro para el último día y estar atentos a posibles ajustes o ampliaciones en las convocatorias oficiales.