ATDT presenta Plan Nacional de Ciberseguridad para prevención, leyes y cooperación contra ciberdelitos

El plan de la dependencia incorpora sistemas de alerta, centros especializados y regula la colaboración transversal en materia de ciberseguridad

Este plan es con el objetivo de homologar los protocolos de respuesta frente a amenazas digitales en la infraestructura y sistemas en línea. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de homologar los protocolos de respuesta frente a amenazas digitales en la infraestructura y sistemas en línea de instituciones y entidades gubernamentales en México.

Según la ATDT, esta iniciativa posiciona al país como referente regional en ciberresiliencia y propone un modelo centrado en la prevención para reducir los riesgos asociados a los ciberataques.

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el plan establece la creación de una nueva política nacional junto a un marco federal que contempla medidas obligatorias, capacitación de servidores públicos y reportes de incidencias. ç

Entre las regulaciones previstas, la ATDT destacó que su publicación ocurrirá dentro del mismo año de la presentación.

La ATDT destacó que su publicación ocurrirá dentro del mismo año de la presentación. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además, el proyecto incluye componentes estratégicos como un sistema de alertas y notificaciones de vulnerabilidades, el diseño de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la futura promulgación de una Ley General de Ciberseguridad.

La estructura de la estrategia considera la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad (CNSOC) y un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes (CSIRT).

Junto a estos organismos, se impulsará la elaboración de un inventario de infraestructura crítica y la puesta en marcha de un programa nacional de evaluación de vulnerabilidades, de acuerdo con la información proporcionada por esta dependencia federal.

Plan de ciberseguridad propone una arquitectura institucional capaz de responder a tensiones geopolíticas

Durante la presentación, Heidy Rocha Ruiz, directora general de Ciberseguridad, subrayó que el plan propone una arquitectura institucional capaz de responder a tensiones geopolíticas, el aumento del ciberdelito y el avance en inteligencia artificial, un fenómeno que ha incrementado los delitos digitales, pero que también “es una herramienta fundamental para contrarrestar esta problemática”.

Según la información proporcionada, la funcionaria señaló que el diseño del plan se nutre de las lecciones derivadas de la sofisticación creciente del delito informático y la brecha de habilidades cibernéticas.

La estrategia nacional, de acuerdo con la ATDT, se asume como una responsabilidad compartida entre academia, gobierno e industria.

El plan introduce la primera política transversal de ciberseguridad, lo que implica una coordinación permanente entre los diferentes sectores nacionales.

Por su parte, Mario Alberto Cortés, director de Estrategia y Gobierno de Ciberseguridad de la ATDT, puntualizó que la ciberseguridad se integra a la transformación digital dentro de la denominada Cuarta Transformación mexicana.

La presentación contó con la presencia de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes consideraron la propuesta como un plan integral contra los retos tecnológicos actuales.

También participaron representantes de organismos aliados como el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, especialistas de la UNAM, el IPN, la asociación Alianza México Ciberseguro y empresarios del sector industrial.

La presentación contó con la presencia de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

