México

Así avanza la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos en todo el país

Autoridades estatales y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se reúnen para la implementación de esta ley

Por Omar Martínez

Guardar
La Agencia de Transformación Digital
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició actividades para concretar la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNTB) en las 32 entidades del país. Foto: Cortesía/Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició actividades para concretar la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNTB) en las 32 entidades del país, con el objetivo de reducir la carga administrativa para la ciudadanía y homologar procesos en los tres órdenes de gobierno.

La estrategia fue presentada tras la instalación de mesas de trabajo que contaron con la participación de representantes estatales y personal de la ATDT en la Ciudad de México.

El principal propósito de la LNTB, según explicó Crystel Arellano Moreno, directora general de Simplificación Administrativa, es simplificar la operación de los trámites gubernamentales, disminuyendo requisitos y tiempos, mediante la adopción y adaptación de modelos digitales y normativos desarrollados por el gobierno federal.

Se busca que los gobiernos estatales puedan implementar estos sistemas con acompañamiento técnico y manteniendo un enfoque en la facilitación de los derechos de la población.

Se busca que los gobiernos
Se busca que los gobiernos estatales puedan implementar estos sistemas con acompañamiento técnico. Foto: Cortesía.

Una de las novedades de la legislación es la inclusión de procedimientos sectoriales vinculados con la actividad económica-productiva, los cuales están alineados con directrices del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Arellano Moreno destacó que estos cambios ofrecen beneficios directos a las personas, quienes podrán realizar trámites esenciales sin cargas que frenen su acceso a servicios o derechos básicos.

La LNTB contempla el desarrollo del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, que arrancará con un registro inicial de 270 trámites estatales y 100 municipales, actualizado regularmente de acuerdo con la demanda y necesidades locales.

La LNTB contempla el desarrollo
La LNTB contempla el desarrollo del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, que arrancará con un registro inicial de 270 trámites estatales y 100 municipales. Foto: Cortesía.

Esto es lo que deberá hacer cada estado de la República Mexicana para eliminación de trámites burocráticos

Cada entidad deberá crear una autoridad en simplificación y digitalización, así como promover la inscripción de procedimientos municipales para fortalecer la interoperabilidad nacional.

La aplicación de la ley implica revisar cada trámite existente para eliminar aquellos requisitos carentes de fundamento legal y digitalizar los restantes con la misma validez jurídica que los presenciales.

El principio de buena fe ciudadana será clave para impedir la exigencia de documentación ya presente en archivos oficiales, lo que supone un avance hacia la eficiencia administrativa.

Cada entidad deberá crear una
Cada entidad deberá crear una autoridad en simplificación y digitalización, así como promover la inscripción de procedimientos municipales para fortalecer la interoperabilidad nacional. Foto: Cortesía.

El calendario oficial establece como metas inmediatas la publicación de lineamientos operativos antes de concluir 2025, la creación de nuevas dependencias estatales especializadas a inicios de 2026 y la designación de enlaces en cada institución pública en el primer trimestre de ese año.

Entre los proyectos prioritarios destacan acciones para modernizar el registro civil, mejorar la ventanilla única, actualizar el catastro y ampliar la consulta digital de servicios esenciales.

Este proceso cuenta con la participación de representantes de todo el país y busca reducir la discrecionalidad, la corrupción y los costos burocráticos, mientras impulsa la transparencia, el acceso a la información y la eficiencia tecnológica en la administración pública.

Temas Relacionados

Ley NacionalTrámites BurocráticosTrámitesmexico-noticias

Más Noticias

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Metro CDMX y Metrobús 21 de octubre: Se registra un choque en la línea 7 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús 21

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

La ‘queen de las telenovelas’ cuestionó que el hermano de José Eduardo opine sobre sus declaraciones

Victoria Ruffo explota contra Vadhir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: El cuadro camotero sorprende y se pone un gol de ventaja sobre las águilas

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”