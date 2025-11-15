INM y ATDT implementan formato digital de migración para mexicanos que viajan al extranjero

A partir del 26 de noviembre de 2025 personas mexicanas que viajan al extranjero podrán llenar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) a través de sus dispositivos electrónicos. (@AICM_mx/X)

Este viernes 14 de noviembre de 2025, el Gobierno de México ha compartido el avance en el proceso de transformación digital de sus trámites al introducir el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) en versión digital, dirigido a quienes salgan del país rumbo al extranjero.

Esta iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ofrecerá la posibilidad de completar el citado formulario directamente desde dispositivos electrónicos, con su entrada en vigor programada para el 26 de noviembre de este año.

El INM ha señalado que la digitalización de este trámite responde a la necesidad de agilizar el abordaje y simplificar la experiencia de los viajeros, ya que la mayoría de las salidas al exterior se dan por vía aérea.

Durante los primeros diez meses de 2025, el organismo registró 3 millones 928 mil 959 salidas de mexicanos, y de ese total, tres millones 743 mil 478 correspondieron a vuelos, aproximadamente 95 por ciento.

Así se podrá acceder al FEM a partir de finales de noviembre

El nuevo FEM digital replica la información solicitada en el formato impreso, pero introduce ventajas importantes: se podrá acceder a través del sitio https://www.inm.gob.mx/fem/, donde, tras completarlo, el usuario generará un comprobante descargable para presentarlo antes de tomar su vuelo.

El nuevo FEM digital podrá precargar los datos si los usuarios cuentan con Llave MX.

En caso de contar con una cuenta Llave MX, el sistema precargará automáticamente los datos personales, agilizando aún más el trámite. Después de este paso, solo será necesario incorporar los datos del vuelo, como el nombre de la aerolínea, el número de vuelo, el tipo y número de documento de identificación, el país de destino y el motivo del viaje.

Según lo informado por el INM, el periodo de transición contemplará la coexistencia tanto de la versión impresa como de la digital, otorgando así a los usuarios la opción de elegir el formato. Adicionalmente, cuando varias personas viajen al mismo destino, los datos del vuelo podrán guardarse y reutilizarse, evitando la repetición de información para cada integrante.

Esta medida se inscribe dentro de la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modernizar los servicios públicos, enfocándose en tecnologías que mejoren la gestión institucional y faciliten el cumplimiento de los requisitos a la ciudadanía.

El objetivo final, de acuerdo con el INM y la ATDT, es que el formato físico sea sustituido por completo, optimizando los procesos migratorios y elevando la calidad en la atención a los mexicanos que salen del país.