Arroz con leche sin gluten: la receta para disfrutar en diciembre sin complicaciones metabólicas

Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con leche cremoso estilo mexicano es uno de los postres más entrañables y tradicionales. Además, es naturalmente libre de gluten cuando se prepara con ingredientes simples y sin añadir cierto tipo de espesantes.

Es cremoso, aromático y perfecto para cerrar con broche de oro cualquier comida en familia o intercambiarlo entre amigos en ocasiones especiales, incluidas las fiestas decembrinas.

Su secreto está en la cocción lenta, el uso de leche entera y las notas de canela y ralladura de cítricos. Puedes personalizarlo con pasitas, nuez o incluso un toque de cajeta o coco rallado para una versión especial. Es práctico, rendidor y apto para todos, incluidos los celíacos.

Receta de arroz con leche (sin gluten)

Disfruta del sabor de hogar con una preparación libre de trigo y fácil de adaptar para cualquier celebración o antojo.

Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Remojo inicial del arroz (opcional): 20 minutos

Cocción total: 45-50 minutos

Tiempo total: 1 hora 10 minutos aproximadamente

Ingredientes

1 taza de arroz de grano largo (no precocido) 4 tazas de leche entera (puedes usar deslactosada o vegetal para versión sin lácteos) 2 tazas de agua 1 raja grande de canela 1 cucharadita de ralladura de naranja o limón (opcional, pero recomendado) 2/3 taza de azúcar (ajustar al gusto) 1 pizca de sal 1/2 taza de pasas (opcional) 1/2 taza de leche condensada (opcional, más cremoso y dulce) Canela en polvo para espolvorear al final

Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con leche cremoso estilo mexicano sin gluten, paso a paso

Lava el arroz varias veces bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga clara. Si tienes tiempo, remoja el arroz en agua por 20 minutos y escurre (esto lo hace más suave). En una olla grande coloca el arroz, agua y la raja de canela. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y el agua casi se haya evaporado (unos 10-12 minutos). Añade la leche, la ralladura de naranja o limón, azúcar y la pizca de sal. Mezcla bien. Deja cocer a fuego bajo, moviendo ocasionalmente para evitar que se pegue y con la olla semidestapada, durante unos 30-35 minutos, hasta que tome una consistencia cremosa. Si deseas, incorpora las pasitas y la leche condensada (esto le da más sabor y textura aterciopelada). Sigue cocinando y moviendo unos minutos más hasta que alcance la textura deseada. Recuerda que al enfriarse el arroz absorberá un poco más de líquido. Retira del fuego, deja enfriar ligeramente y retira la raja de canela. Sirve en pequeños recipientes individuales, espolvorea con canela en polvo y disfruta tibio o frío.

Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (1/8 del total, aprox. 170 g):

Calorías: 180

Grasas: 3 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 37 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración y en un recipiente cerrado, dura hasta 4 días. Puedes recalentar a fuego bajo o en microondas con un chorrito de leche para devolver cremosidad si es necesario.