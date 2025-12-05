México

Arroz con leche sin gluten: la receta para disfrutar en diciembre sin complicaciones metabólicas

Te decimos una receta fácil para prepararlo

Tazón de arroz con leche
Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con leche cremoso estilo mexicano es uno de los postres más entrañables y tradicionales. Además, es naturalmente libre de gluten cuando se prepara con ingredientes simples y sin añadir cierto tipo de espesantes.

Es cremoso, aromático y perfecto para cerrar con broche de oro cualquier comida en familia o intercambiarlo entre amigos en ocasiones especiales, incluidas las fiestas decembrinas.

Su secreto está en la cocción lenta, el uso de leche entera y las notas de canela y ralladura de cítricos. Puedes personalizarlo con pasitas, nuez o incluso un toque de cajeta o coco rallado para una versión especial. Es práctico, rendidor y apto para todos, incluidos los celíacos.

Receta de arroz con leche (sin gluten)

Disfruta del sabor de hogar con una preparación libre de trigo y fácil de adaptar para cualquier celebración o antojo.

Tazón de arroz con leche
Tiempo de preparación

  • Remojo inicial del arroz (opcional): 20 minutos
  • Cocción total: 45-50 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos aproximadamente

Ingredientes

  1. 1 taza de arroz de grano largo (no precocido)
  2. 4 tazas de leche entera (puedes usar deslactosada o vegetal para versión sin lácteos)
  3. 2 tazas de agua
  4. 1 raja grande de canela
  5. 1 cucharadita de ralladura de naranja o limón (opcional, pero recomendado)
  6. 2/3 taza de azúcar (ajustar al gusto)
  7. 1 pizca de sal
  8. 1/2 taza de pasas (opcional)
  9. 1/2 taza de leche condensada (opcional, más cremoso y dulce)
  10. Canela en polvo para espolvorear al final
Tazón de arroz con leche
Cómo hacer arroz con leche cremoso estilo mexicano sin gluten, paso a paso

  1. Lava el arroz varias veces bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga clara. Si tienes tiempo, remoja el arroz en agua por 20 minutos y escurre (esto lo hace más suave).
  2. En una olla grande coloca el arroz, agua y la raja de canela. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y el agua casi se haya evaporado (unos 10-12 minutos).
  3. Añade la leche, la ralladura de naranja o limón, azúcar y la pizca de sal. Mezcla bien.
  4. Deja cocer a fuego bajo, moviendo ocasionalmente para evitar que se pegue y con la olla semidestapada, durante unos 30-35 minutos, hasta que tome una consistencia cremosa.
  5. Si deseas, incorpora las pasitas y la leche condensada (esto le da más sabor y textura aterciopelada).
  6. Sigue cocinando y moviendo unos minutos más hasta que alcance la textura deseada. Recuerda que al enfriarse el arroz absorberá un poco más de líquido.
  7. Retira del fuego, deja enfriar ligeramente y retira la raja de canela.
  8. Sirve en pequeños recipientes individuales, espolvorea con canela en polvo y disfruta tibio o frío.
Tazón de arroz con leche
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (1/8 del total, aprox. 170 g):

  • Calorías: 180
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración y en un recipiente cerrado, dura hasta 4 días. Puedes recalentar a fuego bajo o en microondas con un chorrito de leche para devolver cremosidad si es necesario.

Arroz con lecheGlutenRecetas

