Vinculan a proceso a policías de San Luis Potosí acusados de abandonar cuerpos en los límites con Zacatecas

Los cuatro elementos policiacos de San Luis Potosí detenidos por su presunta relación con el abandono de siete cuerpos fueron vinculados a proceso tras su detención por parte de elementos de seguridad de Zacatecas.

Se trata de tres hombres y una mujer, los cuatro pertenecientes a la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, las personas que fueron procesadas y se les impuso la medida de prisión preventiva. Lo anterior como resultado de una audiencia que inició en la tarde del martes y concluyó la madrugada del miércoles 3 de diciembre, según destaca El Sol de Zacateas.

María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” son los elementos de seguridad detenidos y ahora procesados por el caso de los siete cuerpos hallados.

Testigos refieren que los primeros agentes en llegar al sitio fueron los de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y posteriormente los del Guardia Civil potosina.

Trae esto, las personas mencionadas fueron capturadas en un vehículo que no contaba con rótulos de alguna institución y que tenía manchas de sangre, las detenciones fueron realizadas a unos metros de donde estaban los cuerpos. Por lo anterior, los uniformados de San Luis Potosí fueron desarmados y asegurados. “Las cuatro personas fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas", indicaron als autoridades.

Confrontación entre autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas

Cabe recordar que Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí negó que los agentes de seguridad hayan incurrido en alguna actividad irregular.

“Los cuatro elementos detenidos por autoridades de Zacatecas cumplían con su deber de atender un reporte ciudadano", aseguró el funcionario potosino.

Aunado a lo anterior, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acusó, en un primero momento, a las autoridades de Zacatecas de presuntamente mover los cuerpos entre los estados,

“Las fichas de búsqueda son de Zacatecas, así es, entonces, pues ni modo que sean de San Luis, o sea, no hay manera […], yo más bien creo ahí, que las corporaciones del estado de Zacatecas son las que están ahí y moviendo el tema para que no les cuenten sus muertos“, comentó el mandatario.

Por su parte, el 25 de noviembre pasado, Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, publicó un video en el que indicó que al parecer los cuerpos fueron hallados en San Luis Potosí, específicamente en el municipio de Santo Domingo, y posteriormente llevados a territorio zacatecano.

“Este punto es importante porque hay información técnica que permite suponer que en este municipio, en este punto, se ubicaron también siete cuerpos sin vida y después habrían sido trasladados probablemente al estado de Zacatecas”, comentó el funcionario.