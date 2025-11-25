Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

Las autoridades zacatecanas detuvieron a cuatro guardias civiles de SLP. (VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS)

“No hay rompimiento, por el contrario se reforzará el esquema de mutua colaboración”, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, quien reafirmó el compromiso y profesionalismo de la Guardia Civil Estatal y enfatizó que los cuatro elementos detenidos por autoridades de Zacatecas cumplían con su deber de atender un reporte ciudadano.

Durante una conferencia de prensa, Juárez Hernández, presentó testimonios recabados por policías estatales que acudieron a un llamado de auxilio en una zona limítrofe con el Estado de Zacatecas donde fue reportado ante el sistema de emergencias 911 el hallazgo de cuerpos sin vida en los límites entre Santo Domingo y Zacatecas.

De acuerdo con un video publicado en redes sociales en el que se muestra el proceder de autoridades zacatecanas, quienes determinaron arrestar a cuatro agentes potosinos al presuntamente detectar irregularidades en el procedimiento de los policías potosinos, por lo cual fueron puestos a disposición de la Fiscalía de aquella entidad.

Cómo ocurrieron los hechos en Zacatecas

El operativo Vigilante Nocturno permitió la localización de cuerpos y la detención de presuntos responsables en la frontera Zacatecas-San Luis Potosí. (Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

El titular de la SSPCE, explicó que los agentes de la GCE acudieron en atención a un reporte de emergencia recibido a través del 911 la noche del pasado domingo y negó de manera rotunda cualquier acto irregular por parte de los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Juárez Hernández, comentó que seguirán colaborando con sus similares de Zacatecas hasta conocer la verdad y determinar el grado de participación de los oficiales estatales en estos hechos; “ello no representa un rompimiento, por el contrario continuaremos trabajando de forma conjunta y estamos seguros de que esta situación se va a aclarar favorablemente a nuestros elementos, quienes tienen nuestro respaldo”.

A través de redes sociales, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza señaló que la Secretaría de Seguridad Pública le informó que, al realizar actividades propias del operativo permanente llamado Vigilante Nocturno, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron los cuerpos sin vida en los límites territoriales.

Agregó que a unos cuantos metros de distancia fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.

“Las cuatro personas ya fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En el momento procesal oportuno, la Mesa de Construcción de Paz brindará mayores detalles del múltiple homicidio”, escribió el funcionario público.

De acuerdo con la declaración de Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General del Estado de Zacatecas, los siete cuerpos se encontraron en estado de descomposición, por lo que “se advierte que no fueron privados de la vida en ese lugar”.

También mencionó que el vehículo es uno tipo pick up de cuatro puertas y de color gris, el cual no cuenta con ningún logotipo de una fuerza policial ni alguna cromática que mostrara que es un vehículo particular; de manera extraoficial, se dice que es un vehículo de propiedad de un municipio de San Luis Potosí“.

Según el fiscal, a bordo del automóvil estaban cuatro personas, tres masculinas y una femenina, “quienes se acreditaron como fuerzas de seguridad del estado de San Luis Potosí”. Además, señaló que encontraron indicios que permitieron relacionarlos con el hecho de los siete cuerpos, razón por la que procedieron a su detención y a la puesta de disposición de la Fiscalía General de Justicia.

La mañana del martes 25 de noviembre, el fiscal general de justicia de Zacatecas confirmó que uno de los cuerpos corresponde a uno de los jóvenes desaparecidos de Sauceda de la Borda y que ya fue identificado por sus familiares.

Otra detención en el estado de Zacatecas

La Fiscalía de Zacatecas detiene a Sergio Alberto 'N', buscado en Durango por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa. (FGJE Zacatecas)

En otros hechos recientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó a través de su cuenta oficial de Facebook que elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de Sergio Alberto “N”, quien era buscado por autoridades del Estado de Durango.

De acuerdo con la información difundida por la instancia, estas investigaciones se originaron debido a que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Río Grande, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, así como a la colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango.

Tras su detención, Sergio Alberto “N” fue entregado a las autoridades de Durango, para ser trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere.

En términos del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional.