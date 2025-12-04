México le dice adiós al reguetón y a Bad Bunny: estos fueron los artistas más escuchados en 2025

Spotify Wrapped 2025: artistas más escuchados de México. (Infobae México)

La fiebre del Spotify Wrapped 2025 no sólo reveló la música que más sonó este año en México, sino que también confirmó una transformación profunda en el gusto nacional: el reguetón cedió el trono y los artistas mexicanos de regional dominaron por completo, desplazando incluso al omnipresente Bad Bunny.

Contra muchos pronósticos y al calor de la polémica, Fuerza Regida se coronó como el artista más escuchado del año, en un listado donde nueve de los diez primeros lugares corresponden al género más tradicional del país.

¿Adiós al reguetón?

Fuerza Regida saldrá de gira por todo México. (@fuerzaregida)

Spotify realizó el lanzamiento de su esperado Wrapped local con un espectacular water mapping en el Lago de Chapultepec, que reflejó el boom del regional mexicano y el contagio mundial por los corridos tumbados, bélicos y el sad sierreño.

El ranking de 2025 dejó claro que México, tras años de dominio urbano -incluso con el auge de la corriente mexicana del reguetón- hoy suena otra vez a guitarras y bajo sexto.

Top artistas más escuchados en México 2025:

El primo de Peso Pluma enfrenta problemas migratorios. (Instagram)

Fuerza Regida Bad Bunny Tito Double P Junior H Peso Pluma Neton Vega Natanael Cano Oscar Maydon Luis R Conriquez La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

El listado revela no sólo que Bad Bunny no es el rey de todo el mundo; también se confirma que nueve de los diez artistas más escuchados pertenecen al movimiento sierreño y tumbado.

El reguetón y el pop latino apenas lograron colarse, siendo desplazados por la fuerza de la nueva música mexicana.

El auge imparable del regional mexicano

“Intro” provoca debates, memes y aplausos tras el debut de la actriz en el género de los corridos tumbados. (YouTube)

La plataforma destacó que la Música Mexicana creció +400% en México y +350% a nivel mundial en los últimos cinco años, siendo el género latino más escuchado en Estados Unidos. En cuanto a los subgéneros los corridos tumbados (+230%), corridos bélicos (+220%) y sad sierreño (+210%) también mostraron crecimiento.

El consumo local sigue en auge, y la generación Z es la principal fan (el 66% de las reproducciones mexicanas corresponde a menores de 29 años).

En Latinoamérica, artistas mexicanos también encabezan la lista de los más escuchados fuera de sus fronteras: Peso Pluma, Neton Vega, Tito Double P, Carín León y Natanael Cano son los favoritos absolutos del continente.

Canciones, álbumes y podcasts

El cantante se coloca como el favorito el día de hoy en Spotify Crédito: Cuartoscuro

“Morena” de Neton Vega y Peso Pluma se llevó el premio a la canción más escuchada de 2025, mientras que Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega fue el disco que obtuvo más reproducciones.

El Top Canciones está plagado de temas nacionales que han sonado por todos lados durante los meses anteriores: “Te Quería Ver”, “Loco”, “TU SANCHO”, “ROSONES”, “7 DÍAS” y más.

Entre las 10 canciones más escuchadas en México, sólo una pertenece a Bad Bunny y se ubicó en el lugar siete de la lista: “DtMF”.

Bad Bunny es el artista más escuchado en todo el mundo. (Spotify)

Entre las artistas mexicanas más escuchadas sobresale, por primera vez, Mon Laferte, seguida de Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia OS.

En el apartado de podcasts, el liderazgo (por tercer año consecutivo) fue para Relatos de la Noche, el show más escuchado en México y el podcast en español número uno del mundo, que superó a otros jugadores como La Cotorrisa o Leyendas Legendarias.

Con estos resultados, la edición 2025 del Spotify Wrapped confirma que la música mexicana volvió a conquistar, que el movimiento regional ya es más que tendencia y que, al menos en México, los “conejos malos” deben ceder su espacio a los jefes del corrido y los nuevos sonidos nacionales.