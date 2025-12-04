Familiares exigen captura de ‘El Custodio’, youtuber acusado de triple homicidio en Edomex: temen represalias

Familiares de las víctimas exigen la captura de ‘El Custodio’, a un mes del triple homicidio en Acolman. Crédito: redes sociales

A un mes del homicidio de tres personas presuntamente perpetrado por el youtuber ‘El Custodio’, en el municipio de Acolman, Estado de México, familiares de las víctimas denunciaron que viven con miedo, debido a que el presunto responsable continúa prófugo.

De acuerdo con los deudos, en las últimas semanas ha disminuido la presencia de elementos de la Fiscalía mexiquense y de la policía municipal en las inmediaciones de sus domicilios, lo que ha incrementado el temor de que el agresor pueda regresar.

Jessica Hernández, madre de Omar, una de las víctimas, relató que la vigilancia que se había reforzado tras el crimen desapareció sin previo aviso.

“Se supone que donde pasó los hechos, ahí debería estar una patrulla, pero honestamente tiene como 15 días que no. Como ya se enfrió el caso, ya nadie dice nada y la patrulla ya no está”, denunció.

Los familiares aseguran que esta situación los ha obligado a reforzar por su cuenta las medidas de seguridad, como cerrar con llave constantemente y mantenerse en alerta ante cualquier ruido sospechoso.

El ataque ocurrió tras un presunto conflicto vecinal que terminó en una agresión a balazos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Tenemos miedo, porque este señor en cualquier momento puede llegar… cualquier ruido nos pone nerviosos”, expresó la madre de la víctima.

Triple homicidio por un presunto conflicto vecinal

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre, cuando Daniel y Karla fueron atacados a balazos tras un aparente conflicto vecinal con ‘El Custodio’, en el fraccionamiento Real del Valle, en Acolman.

De acuerdo con los testimonios, el presunto agresor disparó contra la pareja por obstruir con un automóvil el acceso a su vivienda, lo que detonó el ataque.

Durante la agresión también fue asesinado Omar, quien trabajaba en una taquería para mantener a sus dos hijas pequeñas. El hombre recibió impactos de bala al intentar ayudar a las víctimas, perdiendo la vida en el lugar.

Desde entonces, las familias de las víctimas no solo enfrentan el duelo, sino también el temor permanente de que el presunto responsable pueda regresar, al no haber sido detenido.

Los deudos relatan que incluso ya habían acudido antes a la Fiscalía para denunciar disparos previos al ataque fatal, sin que se tomaran medidas preventivas efectivas.

El presunto responsable continúa prófugo pese a operativos y cateos realizados por la Fiscalía mexiquense. CRÉDITO: Captura de pantalla YT/@elcustodio

“Sí necesitamos mayor seguridad y que pongan más atención a las alarmas, porque ese señor ya había aventado balazos antes”, señalaron.

Cateos sin detención y reclamos a la Fiscalía

Los familiares informaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les comunicó que se han realizado dos cateos en inmuebles relacionados con el presunto paradero de ‘El Custodio’, identificado como Roberto Carlos, sin que hasta ahora se haya logrado su captura.

“No nos han dicho nada… solo me dijeron que van a emitir un recordatorio de que tiene orden de aprehensión, pero para mí no han avanzado nada”, reclamó Jessica Hernández.

La madre también criticó que, pese al amplio operativo desplegado tras el crimen, el presunto agresor logró escapar.

“Si en ese momento más de 200 policías no lo pudieron agarrar, ¿cree que ahorita sí lo van a hacer? Solo son palabras, en hechos no sabemos nada”, dijo.

Los deudos denunciaron que la vigilancia policial fue retirada sin previo aviso. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Sin apoyo institucional para las víctimas

Además de la falta de resultados en la investigación, los familiares denunciaron que no han recibido apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).

“Las autoridades no se han acercado a nosotros, no nos han dicho absolutamente nada. Lo único que nos han dado es una cita con psicología”, lamentaron.

Los deudos exigieron la detención inmediata del presunto responsable, no solo para obtener justicia, sino para evitar que más personas resulten víctimas.

“Yo quiero que lo agarren para evitar que este dolor lo tengan más personas. El señor se aloca y nadie nos garantiza que no vuelva a pasar”, expresó la madre de Omar.

Las familias reiteraron que el dolor que atraviesan no ha sido acompañado por el respaldo institucional, por lo que piden mayor sensibilidad, protección y resultados concretos por parte de las autoridades.