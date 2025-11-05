México

Quién es El Custodio, youtuber acusado de matar a tres supuestos invasores

El creador de contenido digital publicó un video explicando que tuvo que usar legítima defensa

El youtuber publicó un video
El youtuber publicó un video donde mencionó haber disparado contra tres personas CRÉDITO: Captura de pantalla YT/@elcustodio

Roberto Carlos, conocido como “El Custodio” en redes sociales, es un youtuber mexicano enfocado en temas de seguridad pública y privada. Su canal, con más de 4 millones de seguidores, ofrece contenido relacionado con capacitación para guardias y policías, así como reseñas de equipo táctico y consejos laborales.

En abril de 2025, Carlos publicó dos videos extensos sobre el caso de Doña Carlota, una mujer de 74 años que disparó a dos hombres presuntamente por invadir su vivienda. En uno de estos videos, Carlos expresó: “Este tipo de videos nos da gusto a las personas”, y argumentó que en situaciones como la de Carlota, “el bueno gana y el malo obtiene una consecuencia de sus acciones”.

El canal de “El Custodio” se presenta como un espacio dedicado a exponer la realidad de las empresas de seguridad privada en México, con la promesa de revelar información que, según Carlos, estas compañías prefieren mantener oculta.

El 3 de noviembre de 2025, Roberto Carlos estuvo involucrado en un hecho en Acolman, Estado de México, donde, según su testimonio grabado en video, disparó contra tres personas que supuestamente intentaban invadir su propiedad y lo amenazaron de muerte. El incidente dejó un saldo de dos hombres y una mujer fallecidos, además de una persona herida.

El ataque se produjo en una vivienda situada sobre el Boulevard Lago del Real, donde dos hombres y una mujer fallecieron a causa de impactos de arma de fuego. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada al Hospital General de Axapusco, donde permanece estable.

Roberto N ya se encuentra detenido. (Crédito: El Custodio| X)

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas. Poco después de los hechos, Roberto Carlos publicó un video en sus redes sociales en el que aparece portando un arma y sostiene que actuó en “legítima defensa”.

En la grabación, el hombre asegura que había recibido amenazas y que los fallecidos pretendían ocupar su propiedad. “Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras de casa y amenazaban con matarme. Lo lamento, pero tuvo que ser así”, declaró antes de abandonar el lugar.

Temas Relacionados

El Custodiomexico-entretenimiento

