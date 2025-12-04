México

Fallece Cruzberto, gato voluntario de la Cruz Roja en Toluca

El felino se había ganado el cariño del personal de la institución, dejando con ello una historia de compañía y lealtad animal

Gato Cruzberto de la Cruz
Gato Cruzberto de la Cruz Roja Mexicana. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Delegación Toluca de la Cruz Roja Mexicana informó el fallecimiento de Cruzberto, un gato que en los últimos meses se había convertido en un símbolo de compañía y afecto dentro de la institución, luego de ser atropellado por un conductor que presuntamente no respetó los límites de velocidad ni las reglas de seguridad vial en la zona hospitalaria donde se ubican las instalaciones.

A través de una publicación en redes sociales, la institución compartió un mensaje de despedida en el que recordó el papel del felino en la delegación, así como las circunstancias que llevaron a su muerte.

“Hoy despedimos para siempre al gran Cruzberto, quien en los últimos meses se integró como un voluntario más de la Cruz Roja Toluca, donde llegó solo, con la misma libertad que hoy nos dijo adiós”, expresó el organismo en su comunicado, acompañado de varias fotografías del animal, quien incluso contaba con un pequeño uniforme distintivo.

Cruzberto fue adoptado por personal
Cruzberto fue adoptado por personal de la Delegación Toluca de la Cruz Roja Mexicana. Foto: (Cruz Roja Toluca)

De acuerdo con el mensaje, el atropellamiento ocurrió en un área con alto tránsito de peatones vulnerables, incluidos niños, adultos mayores y personas con problemas de movilidad que acuden a los hospitales cercanos. La delegación lamentó que el conductor responsable ignorara las normas mínimas de seguridad vial y reiteró la necesidad de respetar la integridad no solo de las personas, sino también de los animales que forman parte del entorno urbano.

Cruzberto llegó por sí mismo a las instalaciones y pronto fue adoptado por voluntarios, paramédicos y personal administrativo. Su presencia se convirtió en un elemento de bienestar emocional dentro del equipo, que diariamente enfrenta emergencias, estrés y situaciones de alta exigencia.

“Gracias a Cruzberto por el tiempo que conviviste con todos los que formamos parte de la gran familia de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, a la cual te uniste por decisión propia”, se lee en su despedida. “Se va a extrañar su cálida compañía, cariño y muchos momentos felices que siempre nos brindaste”, continua la publicación.

El caso de Cruzberto reavivó la discusión sobre la imprudencia al volante y los riesgos que representa el exceso de velocidad en zonas urbanas. Expertos en seguridad vial coinciden en que conducir sin precaución es una de las principales causas de accidentes que afectan tanto a personas como a animales domésticos y de calle.

Cruzberto había ganado bastante popularidad
Cruzberto había ganado bastante popularidad y cariño entre el personal de la Cruz Roja y vecinos de la zona. Foto: (Cruz Roja Toluca)

Miles de perros y gatos mueren cada año en México debido a atropellamientos, muchos de ellos provocados por conductores que exceden los límites de velocidad, manipulan el celular mientras manejan o no respetan señalamientos.

Además del sufrimiento animal, estos incidentes pueden desencadenar accidentes mayores, involucran responsabilidad legal y generan un impacto emocional en comunidades que han adoptado a estos seres como parte de su vida cotidiana. En zonas hospitalarias, los riesgos son aún mayores debido al tránsito constante de pacientes con movilidad reducida, personal médico y unidades de emergencia.

La Cruz Roja Toluca concluyó su mensaje con un emotivo “hasta luego” y un llamado implícito a la responsabilidad vial.

“Se libre. Vuela alto, sigue compartiendo tu amor al prójimo”, escribieron, subrayando que la partida de Cruzberto deja una huella profunda en el personal que convivió con él y en la comunidad que lo llegó a conocer.

