México

El Tren Maya presenta veinte paquetes turísticos para diciembre

El Brigadier Óscar David Lozano Águila también anunció que se cumplió el objetivo de trasladar a un millón 200 mil personas

Guardar
El director general detalló los
El director general detalló los paquetes del Tren Maya durante la conferencia de prensa matutina. (Presidencia)

El Brigadier Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, anunció 20 paquetes turísticos para diciembre, destacando que el tiempo mínimo comprende cuatro días.

De acuerdo con la información proporcionada por David Lozano, uno de ellos es en Mérida, dura cuatro días y tres noches con fechas próximas del 13 al 16 de diciembre de 2025 y del 10 al 13 y del 17 al 20 de enero de 2026.

Además, el precio por persona incluye viáticos, hospedaje y alimentación; el IVA ya está contemplado en el precio final y entre los paquetes turísticos destacan dos: Ruta de las Maravillas y Mares y Lagunas.

Paquetes turísticos para diciembre y enero

El Tren Maya lanza paquetes turísticos en alianza con Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya para impulsar el turismo en el sureste mexicano. (Presidencia)

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con el Tren Maya, del 2 de diciembre de 2025 y hasta el 20 de enero de 2026, se operarán 20 paquetes.

Los paquetes económicos considerados para el mes de diciembre de 2025 son:

  • Corazón de los Antiguos con un precio de 19 mil 434 pesos
  • Paraíso del Mayab por 24 mil 147 pesos
  • Santuario Maya con un costo de 26 mil 826 pesos
  • El Expreso de Año Nuevo con un precio de 22 mil 998 pesos

Además, en el mismo comunicado, destacaron que en el periodo de Semana Santa, se llevaron a cabo 10 paquetes turísticos, de los que se vendieron 117 paquetes en total. En verano se ofrecieron 15 paquetes, llegando a 136 paquetes vendidos con un 96% de satisfacción.

Ruta de las Maravillas y Mares y Lagunas

Los paquetes económicos incluyen tanto
Los paquetes económicos incluyen tanto hospedaje como traslado en avión y en Tren Maya. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

El primero tiene un costo de 17 mil 095 pesos por persona; la salida es desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con llegada a Mérida, Yucatán, incluye hospedaje en la capital del estado y las siguientes visitas:

• Puerto Progreso

• Museo del Meteorito

• Viaje en Tren Maya a Chichen Itzá

• Hospedaje en Hotel Mundo Maya de la región

• Cenote Chichikán

• Centro de Valladolid y vuelo de regreso al AIFA

El segundo paquete tiene un precio de 17 mil 586 pesos por persona e incluye viaje redondo desde el AIFA hasta Tulum, así como dos hospedajes, uno en Mundo Maya Tulum y otro en Mundo Maya Chetumal. Las actividades incluyen:

• Tarde libre en el hotel o en el pueblo de Tulum

• Visita a la zona arqueológica Tulum

• Parque del Jaguar y playas

• Tarde libre en el Hotel Mundo Maya Tulum

• Viaje en Tren Maya

• Tour en la laguna de los siete colores.

• Cena en restaurante de Bacalar

• Desayuno en el hotel de Chetumal

• Vuelo de regreso al AIFA

Las fechas de viaje son del 9 al 12 y del 27 al 30 de diciembre de 2025 y del 12 al 15 de enero de 2026.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

Tren MayaSheinbaumMañaneramexico-noticias

Más Noticias

Derecho humano al agua y nuevas reglas: estos son los puntos clave de la Ley General de Aguas

El gobierno federal impulsa cambios estructurales en la regulación del agua, bajo el principio del derecho humano y la sostenibilidad

Derecho humano al agua y

Este es el suplemento que gana terreno para aumentar masa muscular y apoya a la pérdida de peso

Consumo diario mejora la capacidad para realizar entrenamientos de alta intensidad

Este es el suplemento que

Gobierno de Sheinbaum defiende Ley de Aguas previo a votación en Cámara de Diputados: “Debe de dejarse de ver como mercancía”

Ley de Agua ha generado mucha desinformación, asegura titular de Conagua

Gobierno de Sheinbaum defiende Ley

Fuerzas Armadas hallan un arsenal y explosivos en Zacatecas, hay dos detenidos

En el municipio de Tabasco se encontraron más de 20 kilos de pólvora, explosivos improvisados y un rollo de cordón detonante

Fuerzas Armadas hallan un arsenal

Lucero pone fin a la controversia sobre el supuesto cambio de imagen de su hija Lucerito Mijares

La cantante y actriz fue interrogada por la prensa sobre las fotografías virales durante un encuentro con los medios de comunicación

Lucero pone fin a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres reaparece públicamente junto

Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

YosStop revive su caso: describe como “secuestro y extorsión” el episodio que la llevó a prisión

Juan Ferrara habla del impacto que tuvo la muerte de su exesposa Alicia Bonet y reconoce que alistó su testamento

DEPORTES

Promesa mexicana: Gilberto Mora aparece

Promesa mexicana: Gilberto Mora aparece en la lista de los 100 jugadores rumbo al Mundial 2026 de The Athletic

Árbitro ignora grito homofóbico contra Nahuel Guzmán y enciende la semifinal entre Tigres y Cruz Azul

Antonio Mohamed confía en ganar en casa y analiza si Alexis Vega estará disponible para la Vuelta ante Rayados

Cruz Azul extiende racha a 26 juegos sin perder en CU

Larcamón asegura que Cruz Azul buscará “enmudecer el Volcán” en la Semifinal de Vuelta