El Tren Maya presenta veinte paquetes turísticos para diciembre

El director general detalló los paquetes del Tren Maya durante la conferencia de prensa matutina. (Presidencia)

El Brigadier Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, anunció 20 paquetes turísticos para diciembre, destacando que el tiempo mínimo comprende cuatro días.

De acuerdo con la información proporcionada por David Lozano, uno de ellos es en Mérida, dura cuatro días y tres noches con fechas próximas del 13 al 16 de diciembre de 2025 y del 10 al 13 y del 17 al 20 de enero de 2026.

Además, el precio por persona incluye viáticos, hospedaje y alimentación; el IVA ya está contemplado en el precio final y entre los paquetes turísticos destacan dos: Ruta de las Maravillas y Mares y Lagunas.

Paquetes turísticos para diciembre y enero

El Tren Maya lanza paquetes turísticos en alianza con Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya para impulsar el turismo en el sureste mexicano. (Presidencia)

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con el Tren Maya, del 2 de diciembre de 2025 y hasta el 20 de enero de 2026, se operarán 20 paquetes.

Los paquetes económicos considerados para el mes de diciembre de 2025 son:

Corazón de los Antiguos con un precio de 19 mil 434 peso s

Paraíso del Mayab por 24 mil 147 pesos

Santuario Maya con un costo de 26 mil 826 pesos

El Expreso de Año Nuevo con un precio de 22 mil 998 pesos

Además, en el mismo comunicado, destacaron que en el periodo de Semana Santa, se llevaron a cabo 10 paquetes turísticos, de los que se vendieron 117 paquetes en total. En verano se ofrecieron 15 paquetes, llegando a 136 paquetes vendidos con un 96% de satisfacción.

Ruta de las Maravillas y Mares y Lagunas

Los paquetes económicos incluyen tanto hospedaje como traslado en avión y en Tren Maya. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

El primero tiene un costo de 17 mil 095 pesos por persona; la salida es desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con llegada a Mérida, Yucatán, incluye hospedaje en la capital del estado y las siguientes visitas:

• Puerto Progreso

• Museo del Meteorito

• Viaje en Tren Maya a Chichen Itzá

• Hospedaje en Hotel Mundo Maya de la región

• Cenote Chichikán

• Centro de Valladolid y vuelo de regreso al AIFA

El segundo paquete tiene un precio de 17 mil 586 pesos por persona e incluye viaje redondo desde el AIFA hasta Tulum, así como dos hospedajes, uno en Mundo Maya Tulum y otro en Mundo Maya Chetumal. Las actividades incluyen:

• Tarde libre en el hotel o en el pueblo de Tulum

• Visita a la zona arqueológica Tulum

• Parque del Jaguar y playas

• Tarde libre en el Hotel Mundo Maya Tulum

• Viaje en Tren Maya

• Tour en la laguna de los siete colores.

• Cena en restaurante de Bacalar

• Desayuno en el hotel de Chetumal

• Vuelo de regreso al AIFA

Las fechas de viaje son del 9 al 12 y del 27 al 30 de diciembre de 2025 y del 12 al 15 de enero de 2026.

***Información en desarrollo***