México

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

La británica se pronunció sobre la experiencia de cantar “Oye mi amor” junto al mexicano

La británica invitó al mexicano
La británica invitó al mexicano a cantar juntos "Oye mi amor" (Ig/manaoficial)

Para los asistentes al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, la presencia de Dua Lipa en su Radical Optimism Tour no solo significó música, sino también momentos inesperados.

El pasado martes, la artista británica sorprendió al público durante su segundo concierto en la capital al invitar al vocalista Fher de Maná al escenario, donde ambos interpretaron el tema “Oye mi amor” ante miles de fanáticos.

Dua Lipa llama “legendario” a Fher de Maná

Así fue el dueto de Dua Lipa y Fher de Maná con “Oye mi amor” en la CDMX. (Tiktok: @valecitajasso)

El entusiasmo generado por este dueto cobró aún más fuerza a través de las redes sociales, donde Dua Lipa expresó sus impresiones sobre la velada. La cantante compartió:

“CDMX, segunda noche. Aún más especial porque pude compartir el escenario con el legendario @manaoficial. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. No puedo creer que sólo falta un show más del Radical optimism Tour. Nos vemos mañana”.

Dua Lipa cerrará su gira en México y no deja de pasear por las calles

La artista ha externado su
La artista ha externado su amor por nuestro país y disfruta cada visita. (IG Dua Lipa)

La interacción de Dua Lipa con la ciudad va más allá de los conciertos. Contrario a la tendencia de otras figuras internacionales de mantener perfil bajo, la artista ha sido vista recorriendo diversos puntos de la capital sin resguardos visibles, lo que ha generado comentarios positivos entre sus seguidores locales.

El tour Radical Optimism llegará a su fin en México, con el último concierto programado para mañana, cinco de diciembre, nuevamente en el Estadio GNP Seguros. La expectativa por el cierre y la posibilidad de nuevas sorpresas se mantiene alta entre los admiradores de la cantante.

El setlist de Radical Optimism en México

Dua Lipa deslumbra en el
Dua Lipa deslumbra en el Estadio GNP Seguros.

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever Intro

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

Así fue el segundo show de Dua Lipa en CDMX

El mexicano subió al escenario
El mexicano subió al escenario con la artista inglesa para cantar uno de sus icónicos temas. (Especial)

La noche en la que Dua Lipa desató la euforia en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no solo se distinguió por la magnitud de su público, que superó los 60 mil asistentes, sino también por la inesperada colaboración con Fher de Maná en un dueto que marcó uno de los momentos más memorables del concierto.

La artista británica, reconocida por su capacidad de reinventar el pop contemporáneo, sorprendió al público al interpretar completamente en español el tema “Oye mi amor”, acompañada por el vocalista de la emblemática banda mexicana,.

En el tramo final del espectáculo, Dua Lipa apostó por una puesta en escena que evocó la estética disco de los años setenta y ochenta, con un segundo escenario que se elevó en el centro del estadio. Desde esa plataforma, la cantante interpretó “Love again”, “Anything for love” y “Be the one”, consolidando la atmósfera de viaje musical que definió la velada. El cierre estuvo marcado por una secuencia de éxitos bailables, entre los que destacaron “News rules”, “Dance the night”, el clásico “Don’t start now” y “Houdini”.

El inicio del concierto estuvo precedido por una introducción visual en la que se proyectaron imágenes de olas marinas, antes de que Dua Lipa apareciera en escena con un atuendo plateado que captó la atención de los presentes. El repertorio abarcó desde los clásicos de su primer álbum hasta sus lanzamientos más recientes, incluyendo temas como “End of an era”, “Break my heart”, “One kiss”, “Whatcha doing”, “Levitating” y “These Walls”. A lo largo del espectáculo, la artista realizó varios cambios de vestuario, manteniendo la energía y el dinamismo en cada segmento.

