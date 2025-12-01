México

Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes

La famosa cantante británica esta lista para deleitar a sus fans en tres fechas dentro del Estadio GNP

Guardar
Qué canciones en español cantará
Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes crédito @dualipa / Instagram

La llegada de Dua Lipa a Ciudad de México para cerrar su gira mundial Radical Optimism Tour ha generado expectativas entre los seguidores locales sobre qué canciones en español interpretará en sus presentaciones del 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Amplios sondeos y las playlists realizadas por los principales fandoms en plataformas como Spotify han colocado hasta quince posibles temas en el centro de las especulaciones, aunque la tendencia en sus conciertos previos sugiere que la artista británica suele interpretar solo un cover de cada país visitado. El escenario está listo y la cantante ya se encuentra en territorio mexicano.

Las favoritas en las apuestas: Juan Gabriel, RBD y Thalía lideran para el posible cover de Dua Lipa en México

De acuerdo con los rankings compartidos en redes sociales por seguidoras y seguidores de Dua Lipa, las canciones mexicanas más solicitadas que la intérprete podría seleccionar como cover son “Querida” de Juan Gabriel“Sálvame” de RBD (original de Anahí) y “Amor a la mexicana” de Thalía.

Los resultados más virales apuntan a que el lunes 1 de diciembre sonaría “Querida”, el martes 2 podría rendirse tributo a RBD con “Sálvame” y el viernes 5 el público escucharía la versión de “Amor a la mexicana”.

Las favoritas en las apuestas:
Las favoritas en las apuestas: Juan Gabriel, RBD y Thalía lideran para el posible cover de Dua Lipa en México (Foto: Especial)

En la recopilación de votos y listas, también figuran nombres como Luis MiguelJosé Alfredo JiménezPaulina Rubio y Belanova, aunque el consenso señala que los tres temas previos encabezan ampliamente la presión popular.

La artista ha utilizado canciones icónicas del repertorio local en cada país, provocando así un diálogo musical con sus distintas audiencias. Como dato adicional, siempre ha modificado su setlist para incluir solo una canción en español durante su paso por países latinoamericanos.

El repertorio confirmado: setlist y horarios del Radical Optimism Tour

Las presentaciones de Dua Lipa en Estadio GNP Seguros, según la información oficial de Ticketmaster, comenzarán a las 21:00 horas. El setlist contempla piezas centrales de su discografía, incluyendo “Training Season”, “End of an Era”, “Break My Heart”, “One Kiss”, “Levitating”, “Physical”, “Dance the Night” y “Don’t Start Now”. Aunque la intérprete no ha confirmado públicamente qué canción en español elegirá para el público mexicano, Associated Press informó que esa decisión suele revelarse hasta el inicio de cada show.

La gira en la capital mexicana marca el cierre de la actual etapa internacional para la cantante, quien ha ofertado las entradas en tres fechas consecutivas. La configuración de cada presentación mantiene la expectativa vigente sobre la posibilidad de que sorprenda al público local con reinterpretaciones de grandes clásicos mexicanos.

Qué se puede llevar y qué no a los conciertos: objetos permitidos y restringidos para los conciertos de Dua Lipa

Los asistentes a los espectáculos de Dua Lipa podrán ingresar con lentes de sol, baterías externas, tapones para oídos, medicamentos con receta, binoculares sin láser, maquillaje en polvo, sombreros y gorras, gel antibacterial hasta 100 ml, cámaras no profesionales y banderas sin asta menores a un metro. Se autoriza también el acceso con pequeñas bolsas transparentes (tipo ziploc), cangureras y mochilas de dimensiones controladas (máximo 10x15x30 cm).

El repertorio confirmado: setlist y
El repertorio confirmado: setlist y horarios del Radical Optimism Tour

En contraparte, está prohibido el ingreso de cámaras profesionales, equipos de grabación, accesorios de cámaras (como selfie sticks), pilas extra, dispositivos electrónicos de gran tamaño, ropa o disfraces que bloqueen la visibilidad, cigarrillos, bebidas, paraguas, drogas, rayos láser, medicamentos de venta libre, drones y armas.

Temas Relacionados

Dua Lipa Juan Gabriel RBD Thalía mexico-entretenimiento Estadio GNP Radical Optimism Tour

