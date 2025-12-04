México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 8 de diciembre

Miles de estudiantes recibirán un apoyo económico de mil 900 pesos en diciembre

La Beca Rita Cetina se ha convertido en uno de los apoyos más importantes para estudiantes de secundaria en México. En este sentido, se ha liberado el calendario del grupo específico de beneficiarios que podrán recibir su pago en la segunda semana de diciembre.

Con un monto bimestral de mil 900 pesos, este programa busca garantizar que los jóvenes permanezcan en la escuela y que las familias cuenten con un respaldo económico para cubrir gastos básicos relacionados con la educación.

En el cierre del año 2025, los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzaron el jueves 4 de diciembre y se estarán realizando de manera escalonada. El sistema está diseñado para evitar aglomeraciones y mantener un orden claro en la dispersión de recursos, utilizando como criterio la inicial del primer apellido del tutor registrado.

El propósito y relevancia de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina tiene como propósito principal, al igual que otros Programas del Bienestar, prevenir la deserción escolar en el nivel de secundaria pública. El apoyo económico ayuda a cubrir gastos como útiles, transporte y alimentación, factores que suelen ser determinantes en la permanencia de los estudiantes en la escuela.

Rita Cetina Gutiérrez fue una
Rita Cetina Gutiérrez fue una pionera de la educación femenina en México. En la actualidad, su nombre refuerza el compromiso del gobierno con el acceso universal a la educación. (@SEP_mx)

Además, el programa rinde homenaje a Rita Cetina Gutiérrez, pionera de la educación femenina en México, reforzando el compromiso del gobierno con la equidad y el acceso universal a la educación. Con este cierre de año, miles de familias recibirán un alivio económico justo antes de las celebraciones decembrinas en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Quiénes reciben el pago el 8 de diciembre

El lunes 8 de diciembre recibirán su apoyo los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras D, E y F. Formando parte del calendario oficial de la Beca Rita Cetina, que se organiza por bloques de letras del alfabeto, asignando fechas específicas a cada grupo. De esta manera, se evita la saturación de cajeros y se garantiza que todos los beneficiarios reciban su apoyo en tiempo y forma.

  • Jueves 4 de diciembre: A y B
  • Viernes 5 de diciembre: C
  • Lunes 8 de diciembre: D, E y F
  • Martes 9 de diciembre: G
  • Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K y L
  • Jueves 11 de diciembre: M
  • Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P y Q
  • Martes 16 de diciembre: R
  • Miércoles 17 de diciembre: S
  • Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y y Z
El calendario oficial de pagos
El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina del 4 al 18 de dic, por letra del primer apellido. (X/ @avisosbienestar)

Documentos necesarios para recibir la Beca Rita Cetina

Todos los documentos deberán ser presentados en copia, excepto la identificación oficial, que se requiere en original y copia.

De la madre, padre o tutor:

  • Identificación oficial (original y copia) 
  • Número de celular y correo electrónico
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (con fecha no mayor a 3 meses)

Del estudiante a registrar:

  • Acta de nacimiento
  • CURP 
Para recibir este apoyo, se
Para recibir este apoyo, se da prioridad a los alumnos que estudien en escuelas ubicadas en localidades clasificadas dentro de algún grado de marginación. (@SEP_mx)

Es así que la Beca Rita Cetina se fortalece como un apoyo clave para la educación. Con esta estrategia, se busca que esta ampliación de beneficiarios se traduzca en un impacto real y sostenible, garantizando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan sin contratiempos administrativos.

Beca Rita CetinaBecas del BienestarProgramas del BienestarProgramas SocialesApoyos del BienestarApoyos Socialesmexico-noticias

