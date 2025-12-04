México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes recibirán su pago el próximo lunes 15 de diciembre

El calendario oficial del programa social para estudiantes ya está disponible

Comienza la entrega de la
Comienza la entrega de la Beca Rita Cetina (Jesús Avilés/ Infobae México)

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para diciembre ya está definido, y los estudiantes de secundaria pública en México que participan en este programa social recibirán mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar según la inicial del apellido paterno del tutor registrado, conforme a lo anunciado por el Gobierno de México.

La dispersión de los fondos se realizará de manera escalonada, de lunes a jueves, y que el orden de pago responde a la primera letra del apellido paterno del tutor que inscribió al estudiante en la secundaria pública.

El proceso comenzará el jueves 4 de diciembre, fecha en la que los primeros beneficiarios verán reflejado el depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

El objetivo de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina, por
La Beca Rita Cetina, por ahora, llega a manos de los estudiantes de secundaria (Gob)

El objetivo central de la Beca Rita Cetina, al igual que otras Becas del Bienestar, es facilitar la permanencia de los adolescentes en la educación básica, proporcionando un apoyo económico que cubre gastos esenciales como libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y el plantel educativo.

Este recurso, entregado cada dos meses, busca reducir la deserción escolar en el nivel de secundaria pública y asegurar que los estudiantes cuenten con los medios necesarios para concluir sus estudios.

Los alumnos que recibirán dinero el lunes 15 de diciembre

Diciembre es el mes del
Diciembre es el mes del último pago bimestral del año (Gob)

El lunes 15, los alumnos cuyo apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P y Q, recibirán su pago de la Beca Rita Cetina.

De acuerdo con el calendario oficial, los últimos beneficiarios en recibir el pago serán aquellos cuyos apellidos paternos inician con las letras T, U, V, W, X, Y y Z, quienes podrán disponer del apoyo económico el jueves 18 de diciembre.

Con este esquema, los estudiantes de secundaria pública incluidos en el programa tendrán acceso a los recursos antes de las festividades navideñas y de fin de año, conforme a lo dispuesto por las autoridades educativas y bancarias.

Calendario completo de la Beca Rita Cetina para diciembre 2025

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Beca Rita Cetina se ampliará en los próximos años

(Archivo)
(Archivo)

La Beca Rita Cetina incorporará en 2026 a alumnos de primaria y en 2027 a escolares de preescolar, lo que representa un salto en la cobertura del apoyo dirigido a estudiantes del sistema público en México. Este proceso se desarrollará en varias etapas y persigue reforzar la permanencia educativa desde los primeros años escolares.

En 2026 se implementará un sistema de inscripción gradual para alumnos de educación primaria en escuelas públicas. El plan establece que en enero de ese año, quienes cursen cuarto, quinto y sexto grado podrán iniciar sus trámites de registro. Posteriormente, a partir de septiembre, el acceso se habilitará para estudiantes de primero, segundo y tercer grado.

Con estas acciones, la SEP aspira a consolidar la presencia e impacto de la Beca Rita Cetina. El calendario escalonado responde a la necesidad de organizar el crecimiento del programa y garantizar que la ampliación de beneficiarios se acompañe de una gestión eficiente de recursos y procesos administrativos.

