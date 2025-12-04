México

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

La dispersión de los recursos económicos comenzó desde el pasado 4 de diciembre

Guardar
La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

El Gobierno de México implementó la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” con el objetivo de incentivar la permanencia y el egreso de estudiantes en el nivel medio superior. Dirigida a quienes cursan estudios en escuelas públicas bajo la modalidad escolarizada o mixta, esta iniciativa se extiende a las 32 entidades federativas.

Cada beneficiario recibe un apoyo económico de 1,900 pesos de manera bimestral durante 10 meses del ciclo escolar, con excepción de julio y agosto, meses considerados como vacacionales. El recurso se deposita directamente en la tarjeta Bienestar, la cual permite disponer del dinero en cajeros automáticos o en ventanillas bancarias.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

La Beca Benito Juárez mantendrá
La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

¿Quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, los últimos beneficiarios en recibir el depósito de la Beca Benito Juárez serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos verán reflejado su dinero a partir del jueves 18 de diciembre.

Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025
Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Después de identificar la fecha asignada para el cobro de la Beca Benito Juárez, se puede verificar la disponibilidad del depósito mediante el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y el saldo por internet, se requiere contar con la CURP, ya sea del beneficiario o de los hijos. El procedimiento implica ingresar primero a la página oficial del Buscador de Estatus, luego escribir la CURP solicitada, seleccionar la opción de Bancarización donde aparecen todos los detalles de los pagos, y finalmente escoger el periodo específico que se desea revisar.

En la sección correspondiente se mostrarán los datos del pago, pudiendo consultar el método por el cual se realizó, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos que comprende.

También existe la alternativa de realizar la consulta de saldo directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para un control más ágil, se sugiere descargar la aplicación móvil y así monitorear los movimientos de la cuenta de manera constante.

La Beca Benito Juárez abrirá
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

Beca Benito Juárez: continua entrega de tarjetas

Por otra parte, la dispersión de tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzó desde el pasado 25 de noviembre. Al momento de acudir por el plástico, es indispensable contar con los siguientes documentos:

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarBecas Benito JuárezProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

La reciente publicación del sonorense ha vuelto a crear controversia sobre su matrimonio con la integrante de la dinastía Aguilar

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

Descubren entierros prehispánicos y objetos aztecas en predio de La Lagunilla

Arqueólogos localizaron entierros, arquitectura y artefactos en una zona cercana a Tlatelolco

Descubren entierros prehispánicos y objetos

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

El Departamento de Estado anunció que también impuso restricciones de visa a personas en el país

EEUU revoca visas a funcionarios

Beca Rita Cetina: cómo saber si ya me depositaron el pago del mes de diciembre

Este será el último deposito del año para los beneficiarios

Beca Rita Cetina: cómo saber

Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que se deben llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El despliegue responde tanto a la elevada demanda como al objetivo de descentralizar el servicio

Licencia de conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Miembros de Los Mayos detenidos

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

Capturan a expolicía de Oaxaca implicado en el asesinato de 3 personas que fueron sometidas y sus cuerpos abandonados

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

ENTRETENIMIENTO

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

Por esta razón José Eduardo Derbez no acompañó a Aislinn Derbez en la muerte de su mamá, Gabriela Michel

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción