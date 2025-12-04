Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

El Gobierno de México implementó la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” con el objetivo de incentivar la permanencia y el egreso de estudiantes en el nivel medio superior. Dirigida a quienes cursan estudios en escuelas públicas bajo la modalidad escolarizada o mixta, esta iniciativa se extiende a las 32 entidades federativas.

Cada beneficiario recibe un apoyo económico de 1,900 pesos de manera bimestral durante 10 meses del ciclo escolar, con excepción de julio y agosto, meses considerados como vacacionales. El recurso se deposita directamente en la tarjeta Bienestar, la cual permite disponer del dinero en cajeros automáticos o en ventanillas bancarias.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

¿Quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, los últimos beneficiarios en recibir el depósito de la Beca Benito Juárez serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos verán reflejado su dinero a partir del jueves 18 de diciembre.

Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Después de identificar la fecha asignada para el cobro de la Beca Benito Juárez, se puede verificar la disponibilidad del depósito mediante el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y el saldo por internet, se requiere contar con la CURP, ya sea del beneficiario o de los hijos. El procedimiento implica ingresar primero a la página oficial del Buscador de Estatus, luego escribir la CURP solicitada, seleccionar la opción de Bancarización donde aparecen todos los detalles de los pagos, y finalmente escoger el periodo específico que se desea revisar.

En la sección correspondiente se mostrarán los datos del pago, pudiendo consultar el método por el cual se realizó, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos que comprende.

También existe la alternativa de realizar la consulta de saldo directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para un control más ágil, se sugiere descargar la aplicación móvil y así monitorear los movimientos de la cuenta de manera constante.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

Beca Benito Juárez: continua entrega de tarjetas

Por otra parte, la dispersión de tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzó desde el pasado 25 de noviembre. Al momento de acudir por el plástico, es indispensable contar con los siguientes documentos:

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.