Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Tras ser nominado por la influencer, el actor respondió con dureza. (Captura de pantalla TikTok)

En la más reciente asamblea de La Granja VIP, este miércoles 3 de diciembre, el ambiente se tensó tras el enfrentamiento de Alfredo Adame y Kim Shantal, dos de los personajes que ya habían tenido enfrentamientos en el reality. Durante la sesión, ambos participantes intercambiaron acusaciones y descalificaciones que reflejan la intensidad de la competencia y el nivel de fricción que ha marcado su convivencia dentro del programa televisivo.

Las dinámicas propias del programa, sumadas a semanas de desacuerdos, desembocaron en una discusión directa durante la Asamblea, espacio donde los concursantes exponen sus motivos al nominar a sus compañeros. Kim Shantal tomó primero la palabra para expresar que Alfredo Adame le “decepcionó como persona y como jugador”, sugiriendo que sus actitudes en el juego están motivadas por una postura defensiva ante la presión del concurso.

A continuación, Alfredo Adame no tardó en responder con dureza, etiquetando a Shantal como “verdulera”. Describió su experiencia al compartir el espacio con ella como “desagradable” y cuestionó sus métodos dentro de la competencia. “No creo que una ignorante como tú ni en cinco vidas naturales llegue a tener el uno por ciento de lo que soy y represento”, lanzó Adame frente a la asamblea, en una de las declaraciones más directas de la noche.

Kim Shantal se enfrentaron nuevamente por la supuesta traición de la semana pasada.(Captura de pantalla TikTok)

El enfrentamiento se agravó cuando ambos, al turno de nominar, optaron por votarse mutuamente para quedar en desventaja dentro de la casa. La creadora de contenido volvió a criticar la estrategia del “Golden Boy” al considerarlo poco hábil para el juego, y reconoció el tamaño de su base de seguidores como el principal motivo que lo mantiene en competencia.

Durante la transmisión, los fragmentos de la asamblea fueron señalados como uno de los puntos más álgidos de la temporada hasta el momento. “Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable. Sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos... es desagradable y a final de cuentas terminas usando el mismo juego sucio, mañoso, tramposo, insano y malintensionado”, agregó Adame, reiterando su punto de vista hacia la influencer. Estas frases y otras similares resonaron no solo en los asistentes presentes, sino también entre el público virtual, que sigue activamente cada uno de los movimientos de los participantes.

“No tengo nada que decirle, sigo pensando lo mismo. A mí tampoco me parece buen jugador, ni estratega, la semana pasada le dimos una cátedra de cómo hacer una buena estrategia”, respondió Kim Shantal.

La influencer fue nominada por Alfredo Adame. (Captura de pantalla TikTok)

Granjeros nominados en la octava semana

Fabiola Campomanes

César Doroteo

Kim Shantal

Alfredo Adame