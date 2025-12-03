Reforma enviada por Sheinbaum en materia de igualdad de género fue aprobada por la Cámara de Diputados

La Cámara Baja avaló la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. FOTO: Archivo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de reforma en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, la cual fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 25 de noviembre.

Esta reforma fue avalada en lo general con cuatrocientos treinta y nueve votos a favor y, en lo particular, con trescientos treinta y tres votos en pro, setenta en contra y veintidós abstenciones, y ahora será remitida al Senado para su revisión constitucional.

El objetivo central de esta reforma es establecer un marco jurídico reforzado que garantice la protección integral de mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a todas las formas de violencia, asegurando el acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud y la vivienda.

La armonización de la legislación busca impedir que alguna mujer vea vulnerados sus derechos, sin importar su edad, lugar de residencia, servicio público requerido o actividad desempeñada.

(Captura de pantalla: Cámara de Diputados)

Los cambios que propone la reforma en materia de igualdad

Entre los cambios más relevantes, se incorpora el uso del lenguaje incluyente, se transfieren las atribuciones del Instituto Nacional de la Mujer a la Secretaría de la Mujer y se sustituye el concepto de igualdad por el de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La Política Nacional para la Igualdad Sustantiva deberá integrar la perspectiva de género, los derechos humanos y la interseccionalidad en la formación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, con especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El dictamen también promueve el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en las artes y la cultura, así como su fortalecimiento en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

(FOTO: Presidencia)

Se establecen mecanismos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para mujeres, adolescentes, niñas y niños, con especial atención al acceso al agua y saneamiento.

La reforma determina la integración del pleno del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y fomenta campañas nacionales, estrategias y programas culturales que difundan los beneficios de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las labores domésticas y en el cuidado de personas dependientes.

En materia de atención y prevención, se contempla que los modelos de atención, prevención y sanción incluyan un conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar y violencia a través de interpósita persona, como parte de los deberes reforzados de protección hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños, siempre bajo la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y el interés superior de la niñez.

El dictamen impulsa acciones de cambio cultural para identificar, denunciar y combatir el hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos, así como para promover relaciones respetuosas, igualitarias y no sexistas entre mujeres y hombres.

Se refuerzan las acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En cuanto a la estructura institucional, se actualiza la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y se impulsa la creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con las violencias de género.

Se especifica que las autoridades federales podrán intervenir en las medidas u órdenes de protección derivadas de violencias de género.

Las atribuciones de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Gobernación se robustecen en lo relativo a las violencias de género.

En la impartición de justicia, las autoridades jurisdiccionales deberán garantizar en todo momento la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, actuando con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos.

Se establece la obligación de aplicar deberes reforzados de protección hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños en todo momento.