Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 3 de diciembre?

Hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 continúa el proceso de inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar, el programa social impulsado por el Gobierno de México para garantizar un apoyo económico bimestral a las mujeres de 60 a 64 años, un sector que históricamente no recibía este tipo de pensión y que hoy forma parte de los derechos sociales universales.

El registro, que permanecerá activo del 1 al 13 de diciembre, se realiza en todos los Módulos de Bienestar instalados en el país, donde la atención se mantiene de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

La Secretaría de Bienestar reiteró que solo deben acudir las personas que correspondan al día asignado por la letra inicial del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso.

¿Quiénes pueden registrarse hoy 3 de diciembre?

Para este miércoles 3 de diciembre, el calendario marca la atención para quienes tienen apellidos que inician con las letras I, J, K, L y M.

Las mujeres que cumplen con esta característica —y que se encuentran dentro del rango de 60 a 64 años— deben acudir al módulo más cercano para completar su trámite de incorporación.

Este grupo forma parte del universo que, desde las recientes modificaciones anunciadas por el gobierno federal, ya tiene acceso a la pensión sin importar su situación laboral o socioeconómica.

El programa fue diseñado para reconocer el trabajo de cuidados y el aporte social de las mujeres que, durante décadas, han enfrentado desigualdades laborales y menores condiciones de acceso a la seguridad social. Por ello, la pensión busca brindar un ingreso básico bimestral y avanzar hacia la igualdad de derechos.

Requisitos que deben presentar las mujeres interesadas

La Secretaría de Bienestar solicita llevar documentos originales y vigentes, a fin de registrar correctamente los datos personales y validar la identidad:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, carta de identidad o credencial del Inapam).

CURP actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).

Teléfono de contacto, ya sea celular o fijo.

En caso de que la mujer interesada no pueda trasladarse al módulo, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria mediante el portal oficial de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Un programa que avanza hacia la justicia social

Autoridades federales han enfatizado que la Pensión Mujeres Bienestar atiende una demanda histórica. Al convertirla en un derecho universal para mujeres desde los 60 años, el gobierno ha ampliado su alcance para beneficiar a quienes tradicionalmente quedaron fuera de los sistemas formales de retiro.

Con el avance del registro en su tercer día, la Secretaría de Bienestar invita a las mujeres que cumplan con la inicial de su apellido a acudir en la fecha correspondiente y evitar hacerlo en un día distinto, ya que no serán atendidas.

El proceso es gratuito, personal y forma parte del fortalecimiento de la política social que este año ha priorizado la ampliación de la cobertura en todo el país.