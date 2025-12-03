México

Pay vegano de coco, un postre que conquista por su sabor y sencillez

Prepara este bizcocho con ingredientes que contienen propiedades que fortalecen los huesos, músculos y la función cardiovascular

Este postre es una excelente alternativa para poder comer en cualquier momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay vegano de coco se ha ganado un espacio en la mesa de quienes buscan algo dulce pero que sea ligero sin tener que renunciar a una experiencia deliciosa. Su textura suave, aroma fresco y la naturalidad de sus ingredientes lo convierten en una opción que invita a probarlo incluso a los que no siguen una dieta basada en plantas.

En distintas panaderías y cocinas caseras, su preparación se ha vuelto una tendencia bastante accesible. No requiere técnicas complejas ni equipo especial, solo ingredientes accesibles de conseguir y un breve tiempo de reposo.

Además, su presencia en mercados locales demuestra que la pastelería vegetal puede destacar sin imitaciones forzadas. La mezcla de coco ofrece una propuesta clara: un postre ligero, directo y agradable que encanta desde el primer bocado.

Receta de pay vegano de coco

Combina lo tropical del
Combina lo tropical del coco con una esencia natural y vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta deliciosa y práctica receta la puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que tardarás aproximadamente 25 minutos en tenerlo listo.

Ingredientes

Costra de dátiles

  • ½ taza de dátiles sin hueso
  • ¼ de taza de agua
  • 1 taza de harina de almendras
  • ¼ de cucharadita de canela en polvo

Terminado

  • 1½ taza de nueces de la India, remojadas durante 8 horas
  • 175 g de tofu firme
  • 3 cucharadas de aceite de coco derretido
  • 1 cucharada de jarabe de agave
  • 4 cucharadas de crema de coco
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • coco rallado al gusto

Preparación

Costra de dátiles

  • Coloca en un tazón apto para microondas los dátiles con el agua y hornéalos durante 1 minuto o hasta que se suavicen
  • Licúa los dátiles con la harina de almendra y la canela hasta obtener una pasta
  • Distribuye la pasta de dátiles en el fondo de un molde desmontable de 15 centímetros de diámetro. Deja reposar la costra en refrigeración

Terminado

  • Licua todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea
  • Vierte la crema sobre la costra de dátiles y congela durante 2 horas o hasta que esté firme
  • Desmolda el pay de coco vegano y sírvelo con coco rallado al gusto

El valor de los postres veganos

Un tipo de postre diferente
Un tipo de postre diferente que cautiva al paladar sin ingredientes provenientes de animales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres veganos destacan por ofrecer dulces más livianos en ingredientes de origen vegetal, lo que permite disfrutar de sabores más limpios sin tener que recurrir a lácteos ni productos animales.

De acuerdo con la Escuela de Turismo y Gastronomía de los Pirineos. “el veganismo es una filosofía de vida que rechaza cualquier producto animal o derivado de él, en definitiva, podemos decir que rehúsa la explotación animal. En consecuencia, no consumen carne, pescado, huevos, lácteos o miel. Tampoco usan la piel, lana, seda o plumas”.

Su importancia también tiene que ver con la manera en que fomentan una cocina más consciente, al rechazar insumos tradicionales por versiones vegetales, se impulsa una preparación que reduce el impacto ambiental y promueve un consumo más equilibrado.

Esta propuesta es algo distinto para quienes buscan opciones más consistentes sin sacrificar el gusto. Su presentación vistosa y agradable aroma lo convierten en una alternativa que llama la atención y genera curiosidad.

