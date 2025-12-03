“No entiendo nada”: Jorge Losa reacciona a la demanda de Sergio Mayer a Ferka

México

El entorno de la farándula mexicana enfrenta un nuevo episodio de confrontación legal. Jorge Losa, ex pareja de Ferka y figura reconocida de la televisión, rompió el silencio ante la reciente demanda de Sergio Mayer contra la actriz.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el también ex participante de “La Casa de los Famosos” abordó la situación que involucra a su ex pareja, destacando desconocer los detalles del litigio.

¿Qué dijo Jorge Losa sobre el conflicto?

Al ser cuestionado sobre la demanda que Sergio Mayer interpuso a Ferka por comentarios realizados presuntamente sobre Sergio Mayer Mori, Jorge Losa declaró ante reporteros:

“Mira, me acabo de enterar hace nada, literal, me acabé de enterar hace, no sé, cuarenta minutos. O sea, es algo que no tenía idea. Me enteré también porque alguien me dijo (...) No tengo idea de nada, no sé ni por qué, no sé qué ha pasado, no sé qué es lo que sucede”.

Ferka y Sergio Mayer protagonizan
Ferka y Sergio Mayer protagonizan un enfrentamiento inesperado

Durante su diálogo con la prensa, Losa optó por la prudencia y aseguró que su apoyo a Ferka está basado en razones de peso.

“Yo siempre la voy a apoyar. Lo que pasa es que no quiero pecar de hablar ignorantemente, porque es que no sé lo que ha pasado”, detalló el actor, marcando distancia del conflicto por desconocimiento de los hechos.

Además, agregó:

“No se compliquen la vida… todo el mundo sabe que no se llevan bien. De toda la vida de Dios, y creo que así será siempre. Creo que es forma de perder el tiempo tan valioso que tenemos en nuestra vida en meterse en esas tonterías”.

Sobre si hablará próximamente con Ferka, Losa confirmó:

“Sí, claro, si yo hablé con ella ayer, ayer o antier, hablé con ella, pero no tenía nada que ver con esto. Yo no sabía nada”.

(Instagram)
(Instagram)

El intérprete reiteró su desconocimiento sobre la controversia, pero enfatizó su respaldo: “Siempre voy a estar para ella, siempre le voy a apoyar en lo que yo pueda, pero siempre y cuando también, pues haya razones de peso para hacerlo”.

El trasfondo de la demanda de Sergio Mayer a Ferka

La acusación surge después de que hace unos días Sergio Mayer fue abordado por la prensa al salir de los juzgados. El ex diputado y productor fue interrogado sobre los acontecimientos recientes relacionados con su hijo, Sergio Mayer Mori, en el reality “La Granja VIP”.

Las tensiones iniciaron luego de declaraciones sobre la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, hechos que ocurrieron cuando el joven era menor de edad.

Estos comentarios hechos por panelistas en televisión sobre esas circunstancias generaron la reacción de Mayer, quien anunció acciones legales para proteger a su hijo y evitar que se agrave la exposición mediática alrededor de la familia.

Ferka cae en un sillón
Ferka cae en un sillón luego del enfrentamiento verbal con Sergio Mayer (Captura de pantalla)

La abogada de Mayer destacó que “el juez acaba de ordenar y ratificar medidas de protección en favor de la niña (de identidad reservada), así como de su padre. En ese sentido, ni las agresoras pueden opinar respecto a ese tema”.

Los representantes legales del actor denunciaron que quienes hacen comentarios sobre la situación estarían incurriendo en “escarnio” y advirtieron posibles consecuencias legales.

Según la misma defensa, existen restricciones judiciales que impiden abordar públicamente detalles de los hechos y buscan resguardar la integridad de los involucrados, mientras el caso sigue su curso ante las autoridades competentes.

Mientras tanto, Jorge Losa insiste: “Que no pierdan el tiempo en esas cosas, que mejor se enfoquen en sus carreras, en hacer lo que tienen que hacer, en el siguiente proyecto y chao, ya, bye”.

