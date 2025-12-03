Mujeres con Bienestar 2025 Edomex: qué beneficiarias serán las primeras en recibir el pago de diciembre

Mujeres con Bienestar programas sociales nuevas beneficiadas (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar tiene naturaleza social y lo impulsa el Gobierno del Estado de México. Su finalidad es ayudar a mujeres de 18 a 63 años en situación vulnerable, proporcionándoles un respaldo económico de manera bimestral.

La ayuda consiste en la entrega directa de $2,500 cada dos meses usando la tarjeta Mujeres con Bienestar. Además, las beneficiarias acceden a seguro médico, descuentos en transporte público y servicios de orientación en temas financieros, psicológicos y legales, entre otras prestaciones.

La iniciativa busca principalmente aumentar los ingresos de mujeres que viven en condiciones de pobreza y no cuentan con seguridad social, mediante transferencias de dinero y servicios enfocados en mejorar su bienestar.

¿Qué beneficiarias serán las primeras en recibir el pago de diciembre de Mujeres con Bienestar Edomex?

Las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de diciembre de Mujeres con Bienestar?

Para verificar el depósito de diciembre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, también es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Datos que se deben tener en cuenta del programa Mujeres con Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que el programa tendrá una modificación clave. Se trata de la reducción del rango de edad para sus beneficiarias, que ahora será de 18 a 59 años de edad, sustituyendo el límite anterior que era de 62 años.

Las mujeres residentes en zonas rurales quedan fuera de la iniciativa si han permanecido en el programa durante 2 años, mientras que el límite en zonas urbanas es de 1 año. Además, a partir de ahora, el programa Mujeres con Bienestar excluye a quienes tengan 60 años cumplidos o más.