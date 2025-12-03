México

José Ron llora al sembrar las cenizas de sus perros: “Cada hoja que brote llevará su energía”

El actor compartió el momento en que se despidió de Kiara, Skiro, Chiqui y Leo, sus adoradas mascotas, dejando ver la profunda conexión y el amor que los unía

El actor José Ron honra la memoria de Kiara, su perra de ocho años, con un emotivo mensaje en Instagram (@joseron3)

El actor José Ron ha compartido uno de los momentos más personales y emotivos de su vida al mostrar, a través de un video en redes sociales, cómo se despidió de sus cuatro perros, a quienes consideraba sus “hijos”.

La publicación, que rápidamente generó una ola de reacciones, revela el proceso íntimo que vivió tras la pérdida de sus mascotas y la manera en que decidió honrar su memoria.

Kiara, la gran compañera de José Ron

A inicios de noviembre, José Ron enfrentó la muerte de Kiara, su perra de ocho años, a quien describía como una verdadera hija y compañera incondicional.

La despedida de José Ron incluye a Skiro, Chiqui y Leo, sus otras mascotas, cuyas cenizas reposan en su jardín (Ig: @joseron3)

En un mensaje publicado en Instagram, el actor expresó su profundo afecto: “Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”, escribió, dejando en claro el vínculo especial que los unía.

Aunque no detalló las causas del fallecimiento, sí manifestó el vacío que deja su ausencia y la gratitud por los momentos compartidos.

La despedida no solo fue para Kiara, sino también para Skiro, Chiqui y Leo, los otros tres perros que formaron parte de su vida y a quienes también llama “hijos”.

El actor José Ron recuerda a Kiara como su adoración y compañera incondicional en un mensaje lleno de amor y gratitud (IG)

Una despedida como un ritual

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, José Ron aparece visiblemente conmovido mientras sostiene las urnas con las cenizas de sus mascotas.

El actor explicó que eligió enterrarlas en el jardín de su casa, un espacio que para él simboliza vida, serenidad y continuidad. “Kiara, Skiro, Chiqui y Leo: Hoy la tierra recibe lo más puro de ustedes. No los guardo, los dejo libres. Los dejo volver a la vida, a la lluvia, al sol, a todo lo que respira”, escribió como dedicatoria en la publicación.

Al compartir este acto, José Ron explicó que al sembrar las cenizas de sus perros no siente que los pierde, sino que los “multiplica”, ya que su energía permanecerá en cada hoja que brote en el jardín.

“Su amor no cabe en una urna, y hoy al sembrarlos, sé que no los pierdo, los multiplico. Cada hoja que brote llevará su energía”, compartió el actor, quien se mostró profundamente afectado durante el proceso.

El video, que muestra el instante en que coloca las urnas en la tierra, conmovió a sus seguidores y colegas, quienes destacaron la sensibilidad y el amor que José Ron profesaba por sus mascotas.

Entre las celebridades que reaccionaron a la publicación se encuentran Valeria Marín, Lucero, Dulce María y Ariadne Díaz, quienes, junto a otros amigos y compañeros del medio, enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Marjorie fue una de las figuras que expresó su sentir con las palabras: “Qué fuerte y qué bonito, siempre estarán contigo”.

