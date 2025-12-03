México

IPN confirma suspensión de su secretario de Administración, señalado por presunto desvío de recursos

El funcionario fue denunciado por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción, que también acusa enriquecimiento ilícito

IPN suspende de manera temporal
IPN suspende de manera temporal a Javier Tapia Santoyo, por petición de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. (Crédito: Cuartoscuro)

Tras recibir los oficios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fechados el 26 y 28 de noviembre, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ordenó la suspensión temporal de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración de la institución.

La medida anunciada este 2 de diciembre de 2025, responde a una investigación sobre supuestas faltas administrativas graves, específicamente desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, conductas tipificadas en los artículos 54 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

IPN toma medidas ante investigación de Anticorrupción

El doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, instruyó al personal de la Secretaría de Administración a proporcionar de forma continua la información solicitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con un comunicado oficial, Reyes Sandoval también dio indicaciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para que cumpliera con la suspensión inmediata de Javier Tapia Santoyo a partir del 29 de noviembre, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El IPN apela por una investigación apegada al marco jurídico, además, se dice “garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas y siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución”.

El funcionario del IPN e ISSSTE fue denunciado ante la ASF

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia a inicios de noviembre de este año ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de Tapia Santoyo, agregando a los propietarios de las empresas encargadas de los servicios de limpieza y seguridad privada.

Entre las acusaciones que involucran a las empresas de limpieza figuran tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos.

Cabe destacar que en días recientes se dio a conocer que la secretaría Anticorrupción solicitó la destitución de quien hasta el día de hoy estuvo al frente de la Secretaría de Administración del IPN, ya que presuntamente otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos al denominado "Cártel de la Limpieza".

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

IPNSecretaría Anticorrupción y Buen GobiernoJavier Tapia SantoyoCorrupciónPolítica Mexicanamexico-noticias

