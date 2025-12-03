México

Congreso de CDMX declara 25 de enero como Día de la Bombera y Bombero en la capital

La aprobación por parte de legisladores capitalinos se dio con la finalidad de reconocer la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México

Congreso de CDMX decretó el Día de la Bombera y Bombero en la CDMX el 25 de enero. Foto: X/@SeMujeresCDMX.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que establece el 25 de enero como el Día de la Bombera y el Bombero en la capital del país.

Lo anterior como finalidad para reconocer la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a la información proporcionada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta fecha se eligió con base en el decreto emitido por el presidente Ignacio Comonfort, quien dispuso la creación de un cuerpo de zapadores bomberos el 25 de enero de 1856.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos y primer superintendente, expresó que la aprobación de esta medida reivindica al cuerpo de bomberos y permite difundir una versión de la historia previamente desconocida.

Esta fecha se eligió con base en el decreto emitido por el presidente Ignacio Comonfort, quien dispuso la creación de un cuerpo de zapadores bomberos el 25 de enero de 1856. Foto: (Jefatura CDMX)

“Recuperar nuestra historia representa un hecho relevante para nosotros. Esta aprobación le brinda a la Ciudad de México una nueva historia para compartir, reconoce lo que corresponde. A partir de hoy, cada 25 de enero será recordado como un día significativo en el Congreso”, comentó.

Este 2025 se presentó la propuesta para declarar el 25 de enero como Día de la Bombera y Bombero en la CDMX

La propuesta fue presentada el 18 de septiembre de este año por las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa y Brenda Ruiz Aguilar. ambas del Partido Morena.

El propósito es hacer un reconocimiento a la labor de quienes protegen cotidianamente la vida de habitantes, visitantes y seres sintientes en la capital, en especial a las mujeres bomberas.

Al presentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez mencionó que el objetivo es valorar el trabajo de los integrantes de una de las instituciones más estimadas y admiradas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la CDMX apagan incendio en Iztacalco Crédito: x.com/@JefeVulcanoCova

“Este dictamen promueve la igualdad. Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos cuenta con más de 350 mujeres que participan en operaciones, rescates, labores de mando, capacitación y atención de emergencias, desempeñándose con el mismo empeño que sus compañeros”, señaló.

Labor de Bomberos en la CDMX

La intervención de bomberos en la Ciudad de México constituye un servicio esencial para la seguridad pública.

EL Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atiende cada año miles de emergencias, entre las que predominan los incendios urbanos, fugas de gas, accidentes vehiculares y rescates en situaciones de riesgo.

La institución cuenta con más de mil 800 elementos distribuidos en al menos 21 estaciones, localizadas estratégicamente en las diferentes alcaldías.

La institución cuenta con más de mil 800 elementos distribuidos en al menos 21 estaciones. Foto: X/@SeMujeresCDMX.

El personal del Heroico Cuerpo de Bomberos mantiene una preparación constante para responder a emergencias de manera eficiente.

La demanda de servicios se concentra durante la temporada seca, cuando se incrementan los incendios de pastizales y áreas forestales, mientras que las lluvias intensas motivan operativos de rescate en inundaciones y deslaves.

Exatlón México: quién gana la

Beca Rita Cetina: quiénes serán

Por esta razón José Eduardo

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los 3 alimentos
