“¡Cálmate, poli!”: conductor sufre crisis nerviosa tras amenaza policía de CDMX de romper su parabrisas

La pareja denunció que los elementos no eran tránsito y no podían detenerlos ni pedir documentos.

Un video fechado el 6 de noviembre se viralizó en TikTok al exhibir a un conductor entrando en una aparente crisis nerviosa durante una discusión con elementos policiales de la Ciudad de México.

En la grabación se observa a un oficial intentando revisar el vehículo y exigir documentos pese a que el conductor explica reiteradamente que “viene saliendo de trabajar” y que no transporta nada ilegal. La situación escala cuando el agente comienza a jalar la ventanilla y amenaza con dañar el automóvil.

La esposa del conductor, quien graba toda la escena, confronta a los elementos asegurando que ellos no tienen facultades para detenerlos. “Ahorita ahí viene tu jefe”, menciona mientras exige que se presente personal de tránsito. Durante varios minutos intenta tranquilizar a su esposo, quien repite “¡Cálmate! ¡Cálmate!” entre respiraciones agitadas, mientras el policía insiste en revisar la unidad.

El oficial aseguró en video que “lo han exhibido muchas veces y no le pasa nada”, lo que indignó a miles.

En uno de los momentos más tensos del video, el oficial lanza una advertencia directa: “Te voy a romper el parabrisas”. El conductor responde: “Por eso, ya déjame”, mientras la esposa insiste: “Suelta el vidrio, suelta el vidrio. Donde me lo rompes, yo ya vi que me estás amenazando con romperme el vidrio”. La discusión continúa con gritos, intentos de abrir la puerta y acusaciones mutuas, lo que incrementa el estado de nervios del afectado.

Un video viral muestra a un hombre alterado mientras un presunto oficial le grita y amaga con dañar su auto en la CDMX. Crédito: TikTok / @barbielove0918

En un segundo clip difundido en la misma cuenta, el elemento señalado asegura en tono prepotente que “muchos lo han exhibido” y que “no le pasa nada”, lo que generó aún más críticas entre usuarios que consideraron la frase una señal de impunidad. La esposa cuestiona al oficial: “¿Eso es prevención? ¿Me amenazas con romperme el vidrio? ¿Lo amenazas con bajarlo? ¿Qué te pasa?”.

A lo largo del registro, el conductor insiste en que su nerviosismo se debe al comportamiento de los presuntos agentes. “¿Me pongo nervioso? Porque mira cómo ustedes están”, dice mientras su pareja mantiene la cámara sobre la mano del oficial sujetando la ventana. El material ha provocado un amplio debate sobre los protocolos policiales, el uso de la fuerza y los alcances de las inspecciones vehiculares en la capital.