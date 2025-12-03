Cómo preparar tacos de canasta, el clásico callejero que conquista a cada bocado

Los tacos de canasta son uno de los principales antojitos mexicanos - (@ChilangoCom)

Los tacos de canasta mantienen un lugar especial en la comida cotidiana de México. Su aroma cálido y toque suave evocan escenas de calles llenas de vida y creatividad, bicicletas adaptadas como pequeños transportes móviles con largas filas de clientes que buscan satisfacer un antojo accesible y delicioso.

A pesar de su apariencia sencilla, su elaboración demanda paciencia y constancia. Cada ingrediente, desde el adobo hasta las tortillas, necesita una preparación cuidadosa que permita que el sabor final sea uniforme y cautivador.

Hoy su fama va más allá del puesto tradicional, familias y aficionados a la cocina los preparan en casa para poder disfrutar un platillo económico que esta profundamente ligado a la cultura mexicana.

Receta de tacos de canasta

Un platillo que es fácil de encontrar en las calles de México - (CUARTOSCURO)

El paso a paso a seguir para este antojito mexicano lo encuentras en el catálogo digital de Larousse Cocina. Tardarás aproximadamente una hora con 45 minutos y el rendimiento final será de 30 piezas.

Ingredientes

Salsa verde cocida

500 g de tomates verdes, cocidos

2 chiles serranos

1 ajo

1/4 de cebolla entera + 1/4 picada finamente

1 rama chica de cilantro + 1 rama picada finamente

la pulpa de 1 aguacate, cortada en cubos

sal, al gusto

Relleno de papa

6 papas medianas, cocidas, peladas y troceadas

1 cucharada de aceite

1/4 de cebolla, picada

sal, al gusto

Relleno de frijol

1 cucharada de aceite

1/4 de cebolla, picada

2 tazas de frijoles negros refritos

sal, al gusto

Relleno de chicharrón

430 g de chicharrón prensado

2 chiles guajillo, sin venas ni semillas, hidratados en agua caliente y hechos puré

Terminado

cantidad suficiente de tortillas de maíz, calientes

1/2 taza de aceite, caliente

2 cucharadas de manteca de cerdo, fundida

sal, al gusto

3 cebollas, fileteadas

Preparación

Salsa verde cocida

Licua todos los ingredientes, excepto la cebolla y el cilantro picados y los cubos de aguacate

Incorpora el resto de los ingredientes y reserva

Relleno de papa

Aplasta las papas con un tenedor hasta obtener un puré

Sofríe la cebolla en un sartén con el aceite. Incorpora el puré de papas y sofríe la preparación durante 5 minutos más, sin dejarla de mover y reserva

Relleno de frijol

Sofríe la cebolla en un sartén con el aceite. Incorpora los frijoles refritos y cocina la preparación moviéndola regularmente, hasta que se espesen un poco. Reserva

Relleno de chicharrón

Sofríe el chicharrón prensado en un sartén, con su propia grasa hasta que suelte su aroma. Incorpora el chile guajillo hecho puré y deja que la preparación se cocine durante 5 minutos más. Reserva

Terminado

Forra el interior de una canasta con papel de estraza, hojas de plástico y tela, cerciorándote de que estos sobresalgan significativamente del borde de la canasta (la canasta debe de tener un tamaño adecuado para que allí puedas introducir todos los tacos sin que sobre o falte demasiado espacio)

Añade un poco de alguno de los rellenos encima de una tortilla, caliente. Dóblala por la mitad para formar un taco y colócalo dentro de la canasta. Repite este paso con más tortillas y los tres rellenos, hasta que logres formar una cama en la canasta

Mezcla el aceite caliente con la manteca derretida y sal al gusto. Vierte un poco de ella sobre la cama de tacos y distribuye encima un poco de la cebolla fileteada

Repite los dos pasos anteriores con todos los ingredientes hasta que se terminen, cerciorándote de colocar cada capa de tacos traslapada con la previa

Cubre los tacos con el papel de estraza, el plástico y la tela que sobresalen del borde la canasta y deja que reposen durante al menos 30 minutos. Acompaña con la salsa verde cocida

El valor de los tacos de canasta

Se puede encontrar en diferentes presentaciones, entre las que mas destacan se encuentran frijol, papa, chorizo y chicharrón - (Wikimedia Ccommons - Rafael M.Del Campo)

Son tacos calientes que están acomodados en un cesto cubierto, donde se conservan al vapor con una mezcla de aceite y adobo. Suelen rellenarse con papa, frijol o guisos sencillos que adquieren mayor sabor durante el reposo.

De acuerdo con Larousse Cocina, los tacos de canasta “se acomodan en una canasta para mantenerlas calientes. La canasta se cubre con un plástico grueso o un mantel de tela para que conserven la temperatura y se humedezcan ligeramente. Además, de esta forma se mantienen a buena temperatura durante varias horas”.

Representan la creatividad culinaria y surgen como una solución práctica para vender en movimiento sin necesidad de contar con un gran equipo. Este alimento es muy popular entre trabajadores, estudiantes y turistas.