Buques, aeronaves privadas y submarinos: los vehículos que usaba Joaquín Guzmán López para el trasiego de drogas

Entre los vehículos usados están los sumergibles (Infobae México)

Luego de que Joaquín Guzmán López se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos, fue publicado en el Departamento de Justicia el informe sobre la culpabilidad del hombre conocido con el sobrenombre El Güero.

El acuerdo de culpabilidad incluye información sobre el secuestro internacional de un hombre. Cabe recordar que El Güero se entregó a las autoridades estadounidenses junto con Ismael El Mayo Zambada, este último llevado contra su voluntad.

Las declaraciones de Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos, detallan la forma en la que fue realizado el secuestro de Ismael Zambada, quien fue llevado de Sinaloa (México) a Estados Unidos.

Los diversos vehículos usados por el Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa utiliza diversos vehículos para el envío de droga (Foto: Jesús Áviles/Infobae México)

Parte del documento también señala las unidades usadas para el trasiego de drogas por parte del Cártel de Sinaloa.

“Guzmán López actuó como coordinador logístico y, en nombre de Guzmán Loera y los miembros y socios del Cártel de Sinaloa, gestionó el transporte de cantidades importantes de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México hasta la frontera con Estados Unidos”, es parte del informe judicial.

Para transportar las sustancias el grupo criminal recurre a diversas formas de transporte por tierra, además de por aire y por mar. Los registros indican que Guzmán López colaboraba junto con otras personas en actividades de

Aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, buques portacontenedores, buques de suministro, son parte de los vehículos enlistados.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable en EEUU (Jovani Pérez/Infobae México)

De igual manera, el Cártel de Sinaloa movía sustancias con la ayuda de lanchas rápidas, buques pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril, tractocamiones y automóviles.

Joaquín Guzmán López y sus aliados se encargaban de almacenar las drogas en México, algunas de ellas en casas de seguridad ubicadas en Tijuana y Mexicali, Baja California. Para cruzar la frontera los sujetos usaban vagones de ferrocarril y túneles.

El documento señala que El Güero y sus hombres usaron redes de mensajeros y operadores de escondites relacionados al Cártel del Sinaloa. Una vez en EEUU las drogas eran descargadas y almacenadas en diferentes escondites, algunos ubicados al sur de California.

Posteriormente, los narcóticos eran distribuidos a socios del grupo crimianl y a socios mayoristas incluso sin que hubiera un tipo de pago al momento de la entrega.

"Guzmán López empleaba a individuos y les proporcionaba seguridad y territorio a quienes supervisaban la fabricación y distribución en México, así como la importación de México a Estados Unidos para su distribución, de grandes cantidades de fentanilo en polvo y pastillas“.