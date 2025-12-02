Golpe de 113 millones de pesos al narco en Sinaloa: el saldo de los operativos realizados el pasado 1 de diciembre

Elementos del Ejército Mexicano en coordinación con otras instituciones fueron los encargados de la destrucción y aseguramiento de los 7 sitos con precursores químicos. (Foto: Presidencia)

Fuerzas federales y estatales desplegaron el pasado 1 de diciembre una serie de acciones coordinadas en Sinaloa que resultaron en una afectación económica estimada en 113 millones de pesos para organizaciones del narcotráfico.

De acuerdo con información oficial, los operativos, realizados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, incluyeron el decomiso masivo de sustancias químicas, maquinaria para fabricar drogas y la destrucción de 7 centros de concentración de precursores químicos.

Operativos que dejaron el golpe estimado 113 mdp al narco

Autoridades federales informaron que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con otras corporaciones lograron desmantelar siete áreas de concentración de material diverso para la producción de estupefacientes en distintas regiones de Culiacán y Cosalá.

Los trabajos en Sinaloa fueron realizados por elementos del Ejército Mexicano. EFE/ Juan Carlos Cruz

Los trabajos contra los grupos delictivos fueron realizados en los siguientes poblados:

Los Mayos

Corral Viejo

Presa Vinoramas

Bacata

Mezcaltitán

El Tecomate

Las Milpas del Carrizo

Durante estos operativos se aseguraron 5 mil 650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores, utilizados en la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades estimaron que la afectación a la delincuencia organizada tras ese decomiso estaría cercano a los 113 millones de pesos.

Además de los trabajos realizados en Sinaloa, las autoridades destacaron acciones realizadas en 6 estados más de la república.

Otros operativos contra en narco realizados el pasado 1 de diciembre en el país

De acuerdo con los informes, las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones policiales estatales y municipales.

Los estados donde se desarrollaron los trabajos fueron los siguientes:

Baja California

Chihuahua

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

En las diversas acciones realizadas en el país participaron elementos de la Guardia Nacional. (Cuartoscuro)

En Baja California, fuerzas de seguridad arrestaron a tres personas y aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 110 cartuchos, tres cargadores y un vehículo.

En Chihuahua, un cateo realizado en Santa Bárbara por la FGR, la GN y el Ejército Mexicano resultó en el decomiso de cinco armas largas, una ametralladora, 80 cargadores, 3 mil 63 cartuchos, 20 kilogramos de marihuana, chalecos tácticos y equipos de radio.

El Estado de México registró la detención de una persona con una orden de aprehensión por el delito de extorsión, en Cuautitlán Izcalli, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la fiscalía local.

En Guerrero, las autoridades reportaron tres detenciones en Acapulco, incautando diversas dosis de sustancia ilícita y una motocicleta.

En Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, fuerzas federales detuvieron a una persona con envoltorios de metanfetamina.

En Veracruz, los esfuerzos conjuntos entre autoridades estatales y federales derivaron en el aseguramiento de cuatro armas largas, un arma corta, 32 cargadores, 345 cartuchos útiles, 3 chalecos tácticos, 3 cartucheras y un vehículo en el municipio de Pánuco.

A pesar de las acciones realizadas en los 6 estados antes mencionados, los decomisos realizados en Sinaloa fue lo más destacado por las autoridades.