Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cualquier país que fabrique fentanilo o cocaína y la trasiegue a los norteamericanos “está sujeto a ataque”, esto luego de que ha señalado en varias ocasiones a México como uno de los principales dedicados al tráfico de drogas.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre los ataques llevados a cabo por el Ejército de los Estados Unidos como ofensiva contra el narcotráfico, a lo que respondió que no solo Venezuela puede ser un blanco, esto ante las recientes agresiones en contra de lanchas en aguas internacionales.

“Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas ya sea fentanilo o cocaína (…) cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque”, afirmó ante medios.

24/10/2025 Ataque de EEUU contra una "narcolancha" a 23 de octubre de 2025 POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

En su declaración, Trump también señaló a Colombia como uno de los países que contaría con plantas de fabricación de cocaína que posteriormente venden a los Estados Unidos.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, está produciendo cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país, está sujeto a ataque”, comentó.

Ante la pregunta expresa de un reportero acerca de que Venezuela podría no ser el único blanco de ataques por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses, Trump dijo que no y calificó a ese país como “muy malo”.

“No solo Venezuela. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa -probablemente peor que la mayoría- (…) enviaron personas a nuestro país que no queremos, enviaron a sus traficantes de drogas”, acusó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

*Información en desarrollo...