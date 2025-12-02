Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Las sustancias estaban al interior de una avioneta (FGR)

Dos hombres fueron sentenciados a nueve años y dos mese de prisión tras ser hallados culpables de delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de fentanilo, clorhidrato de diacetilmorfina (heroína), clorhidrato de cocaína y opio, sustancias que fueron halladas en una avioneta.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 1 de diciembre que Manuel “S” y Hernán “M” fueron capturados en inmediaciones del rancho San Pancho, en San Quintín, Baja California. Los elementos del Ejército que realizaron los arrestos también encontraron varias dosis de drogas.

Llevaban más de 400 kilos de droga

Dentro de la aeronave había 374.511 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina; 58.101 kilogramos de clorhidrato de fentanilo; 69.557 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 13.113 kilogramos de clorhidrato de diacetilmorfina, así como poco más de dos kilogramos de opio.

Como resultado de un procedimiento abreviado la autoridad judicial impuso la condena de poco más de nueve años de prisión en contra de los sujetos, quienes cumplirán su sentencia en el Centro de Reinserción Social “El Hongo”, ubicado en Tecate.

Los hombres fueron sentenciados en un procedimiento abreviad (FGR)

Las imágenes compartidas por la FGR muestran que las diversas de drogas estaban al interior de una avioneta de color blanco.

Por su parte, en noviembre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, resaltó la detención de dos personas en Baja California que llevaban más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta, así como otras sustancias que no habían suido identificadas.

“En un hecho muy relevante por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fueron aseguradas una aeronave tipo Cessna 206 en las inmediaciones del Rancho San Pancho del Ejido Villa de Jesús María en San Quintín, Baja California”, compartió el funcionario como parte de la sección Cero Impunidad de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador.

Decomisan cargamento millonario de droga en el AICM

Los paquetes asegurados (Semar)

Por su parte, el pasado 24 noviembre fue informado el aseguramiento de cuatro personas y 270 kilos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), La sustancia alcanzaría un valor de 92 millones de pesos, según las estimaciones de las autoridades federales.

Los sujetos detenidos serían miembros de una estructura criminal dedicada al envío de paquetes con droga a través de vuelos comerciales y la cual opera desde Tijuana. Además, fueron incautados dos vehículos tipo van, así como cuatro teléfonos celulares, los cuales eran usados para coordinar los traslados ilícitos.