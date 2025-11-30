Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

El aseguramiento se llevó a cabo en el poblado de Puerto la Judía del municipio de Choix. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar), en coadyuvancia con elementos de seguridad federal, estatal y del Ejército Mexicano, localizó una construcción deshabitada que era utilizada como bodega por la delincuencia organizada en el municipio de Choix, Sinaloa, donde aseguraron más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos.

La acción se llevó a cabo en un inmueble del poblado de Puerto la Judía, donde se logró el decomiso de 23 hieleras y 11 charolas con aproximadamente mil 425 kilos de presunta metanfetamina.

Además, fueron asegurados 12 bidones con alrededor de 600 litros de precursores químicos para la elaboración de esta droga, un reactor, 7 congeladores, 4 tinas de mil litros, un tinaco de mil litros, 12 tanques de gas, 6 ollas y cajas de plástico.

Charolas con presunta metanfetamina localizadas en el inmueble. Foto: Marina

Este decomiso formó parte de un despliegue operativo desarrollado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Despliegue operativo deja como saldo aseguramientos y una detención

Los operativos realizados en el estado también resultaron en la detención de un presunto infractor, así como en el aseguramiento de vehículos, armas, municiones, equipo táctico, precursores químicos y drogas.

La primera acción se llevó a cabo en el rancho La Calavera, ubicado en el poblado Gabriel Leyva de Solano del municipio de Elota.

Vehículos asegurados durante las acciones. Foto: Marina

En el sitio, personal naval y elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutaron una orden de cateo que permitió el aseguramiento de 4 vehículos, 1 arma corta, 1 cargador, 7 cartuchos y un teléfono celular.

En un segundo evento, realizado en la comunidad de Guamuchilera del municipio de Guasave, un recorrido de vigilancia terrestre permitió a los elementos navales localizar objetos ilícitos al interior de un vehículo.

Al inspeccionar el automóvil, fueron localizados un arma larga, 520 cartuchos útiles y 3 chalecos tácticos, además de proceder a la detención de un individuo señalado como presunto infractor de la ley.

Hombre detenido y las drogas, arma y cartuchos asegurados. Foto: Marina

El tercer operativo tuvo lugar en el poblado El Zapote de Mandriles, municipio de Choix., donde el personal naval aseguró lo siguiente:

Un vehículo

Una arma larga

120 cartuchos

2 cargadores

9 bidones con aproximadamente 250 litros de precursores químicos

Un costal con aproximadamente 20 kilogramos de cianuro de sodio

Cerca de 3 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana.

La Marina informó que los precursores químicos y la marihuana fueron neutralizados en el sitio, mientras que el detenido y el resto de los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma el compromiso que tiene con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país”, aseguró en un comunicado la Semar.