México

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Diversos operativos también dejaron como saldo la detención de un hombre y el decomiso de armas, municiones y drogas

Guardar
El aseguramiento se llevó a
El aseguramiento se llevó a cabo en el poblado de Puerto la Judía del municipio de Choix. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar), en coadyuvancia con elementos de seguridad federal, estatal y del Ejército Mexicano, localizó una construcción deshabitada que era utilizada como bodega por la delincuencia organizada en el municipio de Choix, Sinaloa, donde aseguraron más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos.

La acción se llevó a cabo en un inmueble del poblado de Puerto la Judía, donde se logró el decomiso de 23 hieleras y 11 charolas con aproximadamente mil 425 kilos de presunta metanfetamina.

Además, fueron asegurados 12 bidones con alrededor de 600 litros de precursores químicos para la elaboración de esta droga, un reactor, 7 congeladores, 4 tinas de mil litros, un tinaco de mil litros, 12 tanques de gas, 6 ollas y cajas de plástico.

Charolas con presunta metanfetamina localizadas
Charolas con presunta metanfetamina localizadas en el inmueble. Foto: Marina

Este decomiso formó parte de un despliegue operativo desarrollado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Despliegue operativo deja como saldo aseguramientos y una detención

Los operativos realizados en el estado también resultaron en la detención de un presunto infractor, así como en el aseguramiento de vehículos, armas, municiones, equipo táctico, precursores químicos y drogas.

La primera acción se llevó a cabo en el rancho La Calavera, ubicado en el poblado Gabriel Leyva de Solano del municipio de Elota.

Vehículos asegurados durante las acciones. Foto:
Vehículos asegurados durante las acciones. Foto: Marina

En el sitio, personal naval y elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutaron una orden de cateo que permitió el aseguramiento de 4 vehículos, 1 arma corta, 1 cargador, 7 cartuchos y un teléfono celular.

En un segundo evento, realizado en la comunidad de Guamuchilera del municipio de Guasave, un recorrido de vigilancia terrestre permitió a los elementos navales localizar objetos ilícitos al interior de un vehículo.

Al inspeccionar el automóvil, fueron localizados un arma larga, 520 cartuchos útiles y 3 chalecos tácticos, además de proceder a la detención de un individuo señalado como presunto infractor de la ley.

Hombre detenido y las drogas,
Hombre detenido y las drogas, arma y cartuchos asegurados. Foto: Marina

El tercer operativo tuvo lugar en el poblado El Zapote de Mandriles, municipio de Choix., donde el personal naval aseguró lo siguiente:

  • Un vehículo
  • Una arma larga
  • 120 cartuchos
  • 2 cargadores
  • 9 bidones con aproximadamente 250 litros de precursores químicos
  • Un costal con aproximadamente 20 kilogramos de cianuro de sodio
  • Cerca de 3 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana.

La Marina informó que los precursores químicos y la marihuana fueron neutralizados en el sitio, mientras que el detenido y el resto de los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma el compromiso que tiene con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país”, aseguró en un comunicado la Semar.

Temas Relacionados

MarinaMetanfetaminaCártel de SinaloaPrecursores QuímicosNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Nuevos nombres y artistas consolidados generan especulación sobre el impacto nacional en las listas principales de la plataforma

Estos podrían ser los artistas

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu viaje? Revisa

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.0 en Puerto Vallarta, Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

La cantante de “Rules” dará tres shows en el Estadio GNP Seguros

Este es el artista mexicano

Claudia Sheinbaum promete que Tren Maya de carga reducirá el precio de la gasolina en el sur del país

Desde Quintana Roo la mandataria afirmó que el programa de Vivienda para el Bienestar ha avanzado un 90%

Claudia Sheinbaum promete que Tren
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a policía municipal de

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Estos podrían ser los artistas

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México