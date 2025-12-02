Secretario de Salud afirma que México avanza en estrategia contra el tabaquismo, pero destaca medidas permisivas para fumar

David Kershenobich afirmó que ha disminuido el consumo de tabaco en México. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, defendió la actual política del gobierno de México en contra del tabaquismo, afirmando que en el país ha disminuido significativamente el consumo de cigarros.

Esto tras ser cuestionado en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, sobre la participación de Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en la Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.

El funcionario federal destacó que en la COP 11 se reconoció a México por sus acciones contra el tabaquismo y actualmente contra los vapeadores, resaltando que entre estas medidas está el habilitar zonas para fumadores.

“Se hizo un reconocimiento a la política que México ha seguido en relación con el habito tabáquico, incluso, por segunda ocasión se le otorgó un reconocimiento al gobierno de México por sus actividades en favor de ello, no han pasado desapercibidas las medidas que se han tomado como el que hay espacios donde se puede fumar, espacios donde no se puede fumar.

“Y esto forma parte de una estrategia que está contemplada no nada más en una acción, sino en una serie de acciones que incluyen desde la venta de los cigarros, etcétera, y también se reconoció la acción de México en relación con los vapeadores en la misma reunión y creo que seguimos avanzando en el hecho que ha disminuido el consumo de cigarros en forma importante en el país”, dijo en Palacio Nacional.

