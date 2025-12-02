El Senado anticipa la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, se reunió previamente con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto AP/Fernando Llano)

El Senado de la República recibió la visita oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien analizaron las posibilidades de crecimiento del libre comercio entre ambas naciones, esto en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica.

Durante el encuentro celebrado en la Casona de Xicoténcatl, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia histórica de la trayectoria de Singapur, calificándola como una de las historias de éxito más admiradas a nivel global.

Castillo Juárez subrayó que el modelo de políticas multiculturales e inclusivas de Singapur constituye un ejemplo de cohesión social orientada al desarrollo sustentable y la prosperidad compartida.

“Su país es un testimonio vivo de cómo las políticas multiculturales y de inclusión pueden convertirse en una fuerza que une a toda una sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo sustentable y la prosperidad compartida”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Tharman Shanmugaratnam y Laura Itzel Castillo hablaron sobre la relación comercial. FOTO: Senado de la República

El año 2025 marcará el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur, un hito que será acompañado por la apertura de la embajada singapurense en territorio mexicano.

Castillo Juárez consideró este paso como decisivo para profundizar la amistad y la cooperación entre ambos países.

Además, resaltó el valor del diálogo parlamentario como una oportunidad para robustecer los vínculos bilaterales, manifestando el interés del Senado en conocer de primera mano las experiencias que han posicionado a Singapur como referente mundial en innovación tecnológica, educación, infraestructura portuaria y energías limpias.

La presidenta del Senado enfatizó que estos intercambios permiten identificar áreas de acuerdo para consolidar nuevas formas de cooperación.

Comercio, turismo y energías limpias, ejes de la relación entre México y Singapur

El dinamismo de la relación bilateral se refleja en el volumen de comercio, que ya supera los cuatro mil millones de dólares, y en la presencia de más de ciento ochenta empresas singapurenses en México, con una inversión acumulada que rebasa los mil millones de dólares.

el encuentro oficial tuvo lugar en la antigua sede de Xicontécatl. FOTO: Senado de la República

Castillo Juárez también identificó el intercambio educativo y el turismo como sectores con gran potencial para profundizar el entendimiento cultural y acercar a las sociedades de ambos países.

Por su parte, Tharman Shanmugaratnam subrayó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, no solo como respuesta a la volatilidad de la economía mundial, sino también como catalizador del acercamiento entre América Latina y la región Asia Pacífico.

El presidente de Singapur anticipó que el Senado mexicano tendrá la responsabilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, lo que facilitará la integración de ambas regiones y potenciará la presencia singapurense en México.

Shanmugaratnam puntualizó que el comercio bilateral experimentó un crecimiento del 60 % en el último año.

El mandatario asiático celebró el vínculo institucional con el Senado mexicano, al considerar que este servirá para promover inversiones singapurenses en las treinta y dos entidades federativas del país.

Actualmente, ya existen relaciones económicas con los estados de Chihuahua y Jalisco.

Shanmugaratnam precisó que esta es su primera visita a México en calidad de presidente, aunque había estado en el país en cuatro ocasiones previas durante los últimos catorce años.

Además, celebró la próxima apertura de la embajada de Singapur en México, que coincidirá con el aniversario de cinco décadas de relaciones bilaterales.