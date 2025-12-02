Dua Lipa sorprende a fans mexicanos al cantar “Bésame mucho” (video)

Dua Lipa en su primera fecha en México sorprendió al cantar "Bésame mucho". (Captura de pantalla)

Dua Lipa inició su serie de conciertos en la Ciudad de México y para su famosa canción sorpresa que ha incorporado en su Radical Optimism Tour optó por rendir tributo a la interpretación de “Bésame Mucho”, tema icónico compuesto por Consuelo Velázquez.

La interpretación ocurrió la noche de este lunes 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros como testigo, una fecha que marcó el arranque de su paso por México y un acto que rápidamente colocó el nombre de la cantante británica en tendencia en redes sociales.

Durante la noche, la interpretación de Dua Lipa de “Bésame Mucho” resultó uno de los momentos más comentados del concierto. Decenas de miles de personas colmaron el foro capitalino y corearon la canción que ha sido versionada por intérpretes de diversos géneros y nacionalidades desde su creación en 1940.

Dua Lipa canta "Bésame Mucho" en México. (Video: Armando Montes)

En las gradas y zonas preferenciales, numerosos videos se viralizaron rápidamente en redes, captando la reacción del público: aplausos, asombro y voces unidas al homenaje.

Frente a los asistentes, la artista compartió su admiración por la composición y por la historia detrás del tema: “Pero la canción ha llegado al corazón de tanta gente en el mundo. Y esta canción me encanta porque la historia dice que ella nunca había sido besada. Y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad. Y por eso presento esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es Bésame Mucho”, expresó la cantante, provocando gritos y aplausos antes de iniciar con una versión de corte rock.

Previamente, fans hicieron numerosas apuestas sobre otros clásicos nacionales como “Querida” de Juan Gabriel y “Sálvame” de RBD.

El resto del espectáculo recorrió la discografía de Dua Lipa, quien ofreció un setlist con temas como “Training Season”, “One Kiss”, “Physical” y “Don’t Start Now”.

Origen e historia de “Bésame Mucho”

"Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez, himno atemporal que trasciende idiomas y generaciones

La elección de este tema tiene un valor especial para la música mexicana. “Bésame Mucho” fue compuesta por la pianista y compositora Consuelo Velázquez y está considerada una de las canciones más populares de México a nivel internacional.

La primera grabación conocida fue realizada por Emilio Tuero poco después de su lanzamiento. Desde entonces, la obra ha cruzado fronteras, siendo traducida a más de veinte idiomas y versionada por cientos de artistas de distintos géneros alrededor del mundo.

La tradición de Dua Lipa: adaptar canciones para cada país

Esta dinámica de seleccionar un tema especial para cada país se ha convertido en sello distintivo de la gira Radical Optimism Tour. Dua Lipa ha incluido piezas representativas de otros lugares donde se ha presentado: “Héroe” de Enrique Iglesias en España, “De música ligera” de Soda Stereo en Argentina, y “Cariñito” en Perú, entre otras versiones locales.

Dua Lipa en su Radical Optimism Tour.

La estrategia ha generado expectación entre fanáticos, quienes han señalado que estas adaptaciones fortalecen el vínculo de la artista con sus audiencias.

Durante su estancia en la Ciudad de México, la presencia de la cantante se dejó sentir más allá del escenario. Entre las actividades paralelas que generaron conversación en redes sociales, destacó la inauguración simbólica de una taquería, donde decenas de seguidores se congregaron para participar en la experiencia y compartir el espacio con artículos temáticos alusivos a la artista.

Además, circularon imágenes de Dua Lipa disfrutando de platillos mexicanos tradicionales, como el pozole, situación que incrementó la cercanía con su público y aumentó la anticipación en los días previos a los conciertos.